Yetkilileri alarma geçiren olay! Mezarlıkta onlarca bebeğe ait cansız beden ortaya çıktı

Trinidad ve Tobago’nun Cumuto bölgesinde bir mezarlıkta en az 50 bebeğe ve 6 yetişkine ait cansız bedenlerin bulunması, ülkede büyük bir şok etkisi yarattı. Olayın “usulsüz cenaze bertarafı” ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Karayipler’de yer alan Trinidad ve Tobago’da güvenlik güçleri, başkent Port of Spain’e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Cumuto kasabasında yer alan bir mezarlıkta yürüttükleri incelemelerde ürkütücü bir tabloyla karşılaştı. İlk tespitlere göre alanda en az 50 bebeğe ve 6 yetişkine ait cansız beden bulundu.

Trinidad ve Tobago Polis Teşkilatı (TTPS), yapılan ilk değerlendirmelerde olayın “sahipsiz cenazelerin yasal olmayan şekilde bertaraf edilmesi” ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Ancak soruşturmanın henüz erken aşamada olduğu ve farklı olasılıkların da değerlendirildiği belirtildi.

OTOPSİ YAPILMIŞ

Yetkililer, bulunan yetişkin cenazelerinden beşinin üzerinde kimlik etiketlerinin yer aldığını, iki cenazede ise daha önce otopsi yapıldığına dair işaretlere ulaşıldığını aktardı. Bu bulgular, olayın nasıl gerçekleştiğine dair soru işaretlerini daha da artırdı.

Polis Komiseri Allister Guevarro, gelişmenin “derinden sarsıcı ve rahatsız edici” olduğunu ifade ederek, sorumluların tespit edilmesi halinde adalet önüne çıkarılacağını vurguladı. Guevarro, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ve hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini belirtti.

ÜLKEDE GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTTI

Öte yandan ülkede son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle daha önce olağanüstü hal ilan edildiği ve bu kapsamda polise geniş yetkiler tanındığı hatırlatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da bölgedeki suç oranları ve güvenlik riskleri nedeniyle seyahat uyarılarını sürdürdüğü bildirildi.

Olayın nasıl gerçekleştiği ve cenazelerin kimlere ait olduğu ise yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacak. Soruşturma devam ederken, ülke genelinde olayın yarattığı şok etkisi giderek büyüyor.

