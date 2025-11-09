Yeşil sahada dehşet! Taraftarlar sahaya girip futbolcunun boğazına bıçakla saldırdı

Yayınlanma:
Nijerya Premier Futbol Ligi (NPFL), futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir vahşete sahne oldu. Katsina United ile Barau FC arasında oynanan maç sırasında, takımlarının beraberlik golü yemesine öfkelenen ev sahibi takım taraftarları sahaya dalarak, rakip takımın orta saha oyuncusu Nana Kwame Abraham'ın boğazına bıçakla saldırdı.

Kan donduran olay, Cumartesi günü Muhammadu Dikko Stadyumu'nda oynanan maçın 69. dakikasında yaşandı. Deplasman takımı Barau FC, Orji Kalu'nun attığı golle skoru 1-1'e getirince tribünler bir anda karıştı. Gole giden atağın başlangıcında rol oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Nana Kwame Abraham'ı hedef alan onlarca fanatik taraftar, güvenlik güçlerini aşarak sahaya daldı.

Kaçmaya çalışan Abraham'ı yakalayan saldırganlar, genç futbolcuyu feci şekilde darp ettikten sonra boğazına bıçakla saldırdı. İnternete sızan ve infial yaratan görüntülerde, Abraham'ın kanlar içinde yerde yattığı, takım arkadaşlarının ve sağlık görevlilerinin panik içinde yardım etmeye çalıştığı görüldü.

gana-1.jpg

MAÇ DURDURULDU SONRA DEVAM ETTİ

Yaşanan dehşet verici anların ardından maç geçici olarak durdurulurken, Barau FC kulübü resmi X hesabından oyuncularına saldırı düzenlendiğini doğruladı. Şaşırtıcı bir şekilde, güvenlik güçlerinin sahayı boşaltmasının ardından maçın devam ettirildiği ve karşılaşmanın 1-1'lik skorla sona erdiği öğrenildi.

25040288-295.jpg

"FUTBOL SAVAŞ DEĞİLDİR"

Hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun stabil olduğu öğrenilen Nana Kwame Abraham, Pazar sabahı kulüp medyasına yaptığı açıklamada yaşadığı dehşeti anlattı:

"Tanrı'ya şükür şimdi daha iyiyim. Sağlık ekibimiz yaralarımı tedavi etmek için ellerinden geleni yaptı. Yaşananlar çok talihsizce. Futbol bir savaş değil; kazanabilir, berabere kalabilir veya kaybedebilirsiniz. Biz kendi evimizde beş maç oynadık, birini kazandık, üçünde berabere kaldık, birini kaybettik ve kimseye bir şey olmadı. Öyleyse neden burada bize saldırdılar?"

