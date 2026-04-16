Ünlü çikolata devi iflas etti: Son çikolata satılana kadar açık kalacak

Teksas’ın simge mekanlarından biri haline gelen ve dünya çapında tanınan Kate Weiser Chocolate, 12 yıllık serüvenini noktalama kararı aldı. Trinity Groves ile NorthPark Center gibi prestijli noktalarda hizmet veren markanın kurucusu Kate Weiser, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tüm operasyonların kalıcı olarak durdurulduğunu onayladı.

MALİYET KRİZİ ÇİKOLATA DEVİNİ PES ETTİRDİ

Kararın perde arkasındaki çarpıcı gerçekleri paylaşan Kate Weiser özellikle artan maliyetlerin altından kalkılamaz bir noktaya ulaştığını belirtti. Paketleme masraflarının yıllar içinde astronomik seviyelere çıktığını vurgulayan ünlü işletmeci aslında sonun yaklaştığının uzun süredir farkında olduklarını dile getirdi.

Her defasında bir yıl daha direnme umuduyla hareket ettiklerini ancak ekonomik tablonun buna izin vermediğini ifade eden Weiser çikolata devinin iflasa sürüklenen sürecini acı bir dille özetledi.

DÜKKANLAR SON ÜRÜN SATILANA KADAR AÇIK KALACAK

ABD'li çikolata severler için veda süreci fiziksel mağazalarda devam ediyor. Çevrimiçi siparişlerin 15 Nisan itibarıyla tamamen durdurulduğu işletmede Dallas’taki şubeler son stoklar tükenene kadar açık kalacak.

Koleksiyonluk tasarımlara ve meşhur lezzetlere son kez ulaşmak isteyenler mağazalara akın ederken Kate Weiser bu veda sürecinde önceliğinin uzun yıllardır omuz omuza çalıştığı ekibine yeni iş imkanları sağlamak olduğunu duyurdu.

Kimse yüzüne bakmıyor: Kilosu 650 TL'den kapış kapış satılıyor

SOSYAL MEDYADA VEDA MESAJLARI YAĞIYOR

Şirketinin sadece bir çikolata markası değil aynı zamanda yaratıcı bir yuva ve topluluk merkezi olduğunu söyleyen Weiser müşterilerine "Siz benim dünyamsınız" diyerek veda etti. Markanın takipçileri ise sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla bir efsanenin sona ermesinden duydukları üzüntüyü paylaştı.

Birçok kullanıcı bu ikonik lezzet durağının eksikliğinin kentte her zaman hissedileceğini belirterek biriktirdikleri anılar için ünlü girişimciye teşekkürlerini iletti.