Ünlü çikolata devi iflas etti: Son çikolata satılana kadar açık kalacak

Teksas’ın simge markası Kate Weiser Chocolate, artan paketleme masrafları ve ekonomik zorluklar nedeniyle 12 yıllık yolculuğunu sonlandırdı. Sosyal medyadan veda mesajı yayınlayan ünlü işletmeci, maliyet krizinin iflası getirdiğini açıkladı.

Teksas’ın simge mekanlarından biri haline gelen ve dünya çapında tanınan Kate Weiser Chocolate, 12 yıllık serüvenini noktalama kararı aldı. Trinity Groves ile NorthPark Center gibi prestijli noktalarda hizmet veren markanın kurucusu Kate Weiser, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tüm operasyonların kalıcı olarak durdurulduğunu onayladı.

MALİYET KRİZİ ÇİKOLATA DEVİNİ PES ETTİRDİ

Kararın perde arkasındaki çarpıcı gerçekleri paylaşan Kate Weiser özellikle artan maliyetlerin altından kalkılamaz bir noktaya ulaştığını belirtti. Paketleme masraflarının yıllar içinde astronomik seviyelere çıktığını vurgulayan ünlü işletmeci aslında sonun yaklaştığının uzun süredir farkında olduklarını dile getirdi.

Her defasında bir yıl daha direnme umuduyla hareket ettiklerini ancak ekonomik tablonun buna izin vermediğini ifade eden Weiser çikolata devinin iflasa sürüklenen sürecini acı bir dille özetledi.

DÜKKANLAR SON ÜRÜN SATILANA KADAR AÇIK KALACAK

ABD'li çikolata severler için veda süreci fiziksel mağazalarda devam ediyor. Çevrimiçi siparişlerin 15 Nisan itibarıyla tamamen durdurulduğu işletmede Dallas’taki şubeler son stoklar tükenene kadar açık kalacak.

Koleksiyonluk tasarımlara ve meşhur lezzetlere son kez ulaşmak isteyenler mağazalara akın ederken Kate Weiser bu veda sürecinde önceliğinin uzun yıllardır omuz omuza çalıştığı ekibine yeni iş imkanları sağlamak olduğunu duyurdu.

Kimse yüzüne bakmıyor: Kilosu 650 TL'den kapış kapış satılıyorKimse yüzüne bakmıyor: Kilosu 650 TL'den kapış kapış satılıyor

SOSYAL MEDYADA VEDA MESAJLARI YAĞIYOR

Şirketinin sadece bir çikolata markası değil aynı zamanda yaratıcı bir yuva ve topluluk merkezi olduğunu söyleyen Weiser müşterilerine "Siz benim dünyamsınız" diyerek veda etti. Markanın takipçileri ise sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla bir efsanenin sona ermesinden duydukları üzüntüyü paylaştı.

Birçok kullanıcı bu ikonik lezzet durağının eksikliğinin kentte her zaman hissedileceğini belirterek biriktirdikleri anılar için ünlü girişimciye teşekkürlerini iletti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Dünya
Son Dakika | Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasında 10 gün ateşkes
Son Dakika | Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasında 10 gün ateşkes
İsrail Lübnan’da 2 bin 196 kişiyi öldürdü!
İsrail Lübnan’da 2 bin 196 kişiyi öldürdü!