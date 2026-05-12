Üniversite öğrencisi iz bırakmadan kayboldu! Kaçırılma ve köle pazarı iddiaları gündemde

Suriye’nin Lazkiye bölgesinde bir üniversite öğrencisinin ortadan kaybolması, ülkede zaten kırılgan olan toplumsal gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Tişrin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Betül Süleyman Alluş’un 29 Nisan 2026 tarihinde kampüs çevresinde görüldükten sonra kaybolduğu iddia edildi.

Ailesi, genç kadının yurt çıkışına dair güvenlik kamerası kayıtlarının kendilerine verilmediğini ve yalnızca kampüse giriş görüntülerinin paylaşıldığını ileri sürdü. Aile, bunun “zorla götürülme ihtimalini güçlendirdiğini” savundu.

AİLE ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMALARINI REDDETTİ

Yerel kaynaklara göre üniversite yönetimi ise ilk açıklamasında öğrencinin “Ceble’ye kendi rızasıyla gittiğini” ifade etti. Ancak bu açıklama, aile tarafından kabul edilmedi ve olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

İddialar sosyal medyada büyüdükçe, genç kadının telefonundan gönderildiği öne sürülen bazı mesajlar da tartışma yarattı. Mesajlarda öğrencinin kendi isteğiyle ayrıldığı ve farklı bir yaşam tercih ettiği öne sürülürken, aile bu içeriklerin “baskı altında hazırlanmış olabileceğini” iddia etti.

KÖLE PAZARI İDDİALARI

Sosyal medyada ve bazı aktivist kaynaklarda, olayın yalnızca bireysel bir kayıp vakası olmadığı; HTŞ’nin etkin olduğu bölgelerde “insan ticareti ağları” bulunduğu ve bazı kadınların zorla alıkonularak farklı bölgelerde el değiştirdiğine dair iddialar da gündeme getirildi. Bu iddialar arasında özellikle “köle pazarı benzeri yasa dışı yapılar” üzerinden kadınların satıldığı ya da zorla tutulduğu yönündeki söylemler dikkat çekti.

Olayın büyümesiyle birlikte HTŞ’nin kontrol ettiği idari ve güvenlik mekanizmalarına yönelik eleştiriler de arttı. Aile, yetkililerin “yeterli şeffaflığı göstermediğini” ve süreçte baskı altında bırakıldıklarını ileri sürerken, bazı çevreler HTŞ’nin bölgedeki sivil yaşam üzerinde ideolojik baskı kurduğunu iddia etti. Öte yandan, HTŞ’ye yakın kaynaklar ise tüm suçlamaları reddederek, olayın “sosyal medyada çarpıtıldığını” ve öğrencinin durumunun araştırıldığını savundu.

İNSAN HAKLARI KURULUŞLARI ÇAĞRIDA BULUNDU

Olayın kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından taraflar arasında karşılıklı suçlamalar da arttı. Aile, tehdit edildiklerini ve kızlarının durumuna ilişkin net bilgi alamadıklarını belirtirken; resmi güvenlik birimleri ise sürecin takip edildiğini ve inceleme yürütüldüğünü açıkladı.

Son olarak, bazı dini ve yerel figürlerin yaptığı açıklamalar da tartışmayı daha da büyüttü. Sosyal medyada farklı gruplar olay üzerinden karşılıklı siyasi ve ideolojik yorumlar paylaşırken, uluslararası insan hakları çevreleri ise bölgede kayıp kadın vakalarının şeffaf biçimde soruşturulması çağrısında bulundu.