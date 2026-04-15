Umut yolu denizin soğuk sularında son buldu

Mültecileri taşıyan bir tekneden daha kötü haber geldi. Umut yolculuğuna çıkan Arakanlı Müslümanlar ve Bangladeşlilerden oluşan tekne alabora oldu. 250 kişi denizde kayboldu.

UMUT YOLU DENİZİN SOĞUK SULARINDA SON BULDU

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Bangladeş Ofisi, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) ve Bangladeş vatandaşlarını taşıyan bir teknenin Andaman Denizi'nde alabora olması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 250 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

UNHCR Bangladeş ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Arakanlı mültecileri ve Bangladeş vatandaşlarını taşıyan bir teknenin şiddetli rüzgar, dalgalı deniz ve aşırı kalabalık nedeniyle Andaman Denizi'nde alabora olduğunu açıkladı.

Açıklamada, teknede aralarında kadın ve çocukların da olduğu 250 kişinin denizde kaybolduğu ifade edildi.

Bu olayın Arakanlı Müslümanların durumunu gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere yönelik yardımların sürdürülmesi çağrısı yapıldı. (AA)

"YURT DIŞINDA DAHA İYİ ÜCRET VAADİ"

BM UNHCR Bangladeş ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BM Mülteci Örgütü (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Andaman Denizi'nde Arakanlı mültecileri ve Bangladeş vatandaşlarını taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu yaklaşık 250 erkek, kadın ve çocuğun denizde kaybolduğuna dair raporlardan derin üzüntü duymaktadır.

Bangladeş'in güneyindeki Teknaf'tan yola çıkan ve Malezya'ya gitmekte olan balıkçı teknesinin, şiddetli rüzgar, dalgalı deniz ve aşırı kalabalık nedeniyle battığı bildirildi.

Bu trajik olay, uzun süreli yerinden edilmenin ve Arakanlılar için kalıcı çözümlerin bulunmamasının vahim sonuçlarını yansıtmaktadır. Arakan (Rakhine) eyaletinde devam eden şiddet, yakın gelecekte güvenli geri dönüş umutlarını köreltirken; azalan insani yardımlar, mülteci kamplarındaki zorlu yaşam koşulları ve eğitim ile geçim kaynaklarına sınırlı erişim, mültecileri güvenlik ve fırsat arayışıyla bu tür tehlikeli deniz yolculuklarına itmektedir."

"Yurt dışında daha iyi ücret vaadi, genellikle kaçakçılık ağları tarafından yayılan dezenformasyonla birleşerek, bireyleri, Arakanlıları ve Bangladeş vatandaşlarını önemli riskler almaya itmektedir. Bu faktörler, kaçakçıların ve insan tacirlerinin savunmasız durumlardan faydalanabileceği koşullar yaratarak hayatları ciddi tehlikeye atmaktadır. Andaman Denizi, bu tehlikeli yolculuklara çıkan insanların canını almaya devam ediyor.

Uluslararası toplumu, Bangladeş'teki Arakanlı mülteciler için hayat kurtaran yardımları desteklemek ve Bangladeşli ev sahibi topluluklara destek sağlamak amacıyla dayanışmayı artırmaya ve finansmanı sürdürmeye acilen çağırıyoruz. Bangladeş yeni yılını kutlarken, bu trajedi Myanmar'daki yerinden edilmenin temel nedenlerini ele almak ve Arakanlı mültecilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak koşulları yaratmak için acilen ihtiyaç duyulan çabaların bir hatırlatıcısıdır."