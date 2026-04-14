Ülkede kuvvetli rüzgar can aldı: Sarı alarm vererek uyarı yapıldı

Yayınlanma:
İtalya’nın güneydoğu bölgesinde etkisini gösteren yağışlı ve şiddetli rüzgarlı hava koşulları sebebiyle 1’i çocuk, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin Adriyatik Denizi kıyısındaki Puglia Bölgesi'nde etkili olan şiddetli rüzgarlar, can kayıplarına yol açtı.

Taranto kentinde bir elektrik direği devrildi ve o sırada onarım çalışması yapan 38 yaşında bir işçi hayatını kaybetti.

İtalya'da olumsuz hava koşulları 2 can aldı

SARI ALARM VERİLDİ

Yine Puglia Bölgesi'ndeki Bari kentinin kuzeyinde yer alan Bisceglie ilçesinde de rüzgarların etkisiyle devrilen bir ağacın altında kalan 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi de bugün için ülkenin kuzeybatı, orta ve güney kesimlerinde bazı yerleşim yerleri için "sarı" alarm vererek yerel halkı uyardı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

