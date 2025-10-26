Ülke alarma geçti: Kanlaon Yanardağı'nda patlama
Filipinler’in Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Yetkililer, kapı ve pencerelerin kapalı tutulması uyarısında bulundu.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), ülkenin Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı’nda patlama meydana geldiğini duyurdu.
"PATLAMA 3 DAKİKA SÜRDÜ"
Phivolcs, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 24 Ekim'de meydana gelen patlamanın 3 dakika sürdüğü ifade edildi.
BÖLGE İNSANI UYARILDI
Açıklamada, can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmezken, yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü aktarıldı. Yetkililer, bölgede yaşayanlara kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları tavsiyesinde bulundu.
