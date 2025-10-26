Ülke alarma geçti: Kanlaon Yanardağı'nda patlama

Filipinler’in Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Yetkililer, kapı ve pencerelerin kapalı tutulması uyarısında bulundu.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), ülkenin Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı’nda patlama meydana geldiğini duyurdu.

Yanardağda patlama! 3 kilometrelik kül bulutu yükseldiYanardağda patlama! 3 kilometrelik kül bulutu yükseldi

kanlaon-yanardagi-001.jpg

"PATLAMA 3 DAKİKA SÜRDÜ"

Phivolcs, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 24 Ekim'de meydana gelen patlamanın 3 dakika sürdüğü ifade edildi.

Deprem sonrası korkutan gelişme: Yanardağ 600 yıl sonra patladıDeprem sonrası korkutan gelişme: Yanardağ 600 yıl sonra patladı

BÖLGE İNSANI UYARILDI

Açıklamada, can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmezken, yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü aktarıldı. Yetkililer, bölgede yaşayanlara kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

