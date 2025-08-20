Ukrayna'ya asker gönderilecek mi? Karar açıklandı

Yayınlanma:
Yaklaşık 4 yıldır süren Ukrayna ve Rusya savaşının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için ABD'de yapılan iki zirvede de gündemde Ukrayna'ya asker gönderilip gönderilmeyeceği oldu. Beyaz Saray'dan net açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya barış görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Leavitt, Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibine Avrupa ile iş birliği yapma talimatı verdiğini belirtti.

Leavitt, “Başkan, ABD askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini kesin olarak ifade etti. Ancak koordinasyon ve Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlama konusunda elbette yardımcı olabiliriz” dedi.

Barış girişimleri ABD'li yatırımcıyı durağanlaştırdıBarış girişimleri ABD'li yatırımcıyı durağanlaştırdı

Rusya ve Ukrayna liderleri arasında önümüzdeki günlerde direkt bir görüşme için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Leavitt, “Başkan, her zaman bu savaşta bu iki ülke tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları olduğunu söyledi. Bu nedenle bu iki ülkenin doğrudan diplomasi yürütmesini istiyor” diye konuştu.

Beyaz Saray'da tarihi zirve: Zelenski ile Trump bu kez ne yapacak?Beyaz Saray'da tarihi zirve: Zelenski ile Trump bu kez ne yapacak?

Leavitt, Trump’ın her iki tarafın da ne istediğini ve nelerden vazgeçmek zorunda kalacağını anladığını aktararak, Putin'in de Zelenski'nin de birlikte masaya oturmaya istekli olduklarını bu nedenle her iki taraftan da ilerleme gördüklerini kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

