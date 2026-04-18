Üç savaş gemisi üretilecek! 6,5 milyar dolarlık dev ihalede anlaşma sağlandı

Avustralya ile Japonya arasında savunma sanayi alanında tarihi bir iş birliğine gidildi. Avustralya donanmasının modernizasyonu kapsamında açılan 6,5 milyar dolarlık dev ihaleyi kazanan Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ile yürütülen süreçte kritik bir aşama geride kaldı.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro bir araya gelerek, bir araya gelerek toplam 11 gemilik projenin ilk teslimat takvimi üzerinde tam mutabakat sağladı.

MOGAMİ SINIFI FIRKATEYNLER ALMAN RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

5 Ağustos 2025'te sonuçlanan ihale sürecinde Japon teknoloji devi Mitsubishi Heavy Industries Alman savunma devi Thyssenkrupp Marine Systems ile kıyasıya bir rekabet içine girmişti.

Mogami sınıfı fırkateynler sergiledikleri üstün performans ve teknolojik donanım sayesinde Alman üretimi MEKO A-200 sınıfı gemileri devre dışı bırakarak Avustralya’nın yeni tercihi oldu. Bu zafer Japonya’nın deniz savunma sistemlerindeki küresel etkisini bir kez daha tescilledi.

YAŞLANAN ANZAC SINIFI GEMİLER YERİNİ YENİ NESİL SAVAŞÇIYA BIRAKIYOR

Anlaşma Avustralya donanmasında uzun yıllardır görev yapan ve artık teknolojik ömrünü tamamlamaya başlayan ANZAC sınıfı fırkateynlerin tamamen yenilenmesini kapsıyor. Toplamda 11 adet inşa edilecek olan yeni nesil savaş gemileri sayesinde Avustralya denizlerdeki caydırıcılığını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Modern silah sistemleri ve radar teknolojileriyle donatılacak olan fırkateynler okyanus güvenliğinde kritik rol üstlenecek.

Rotterdam Limanı’na bağlanan 4 Türk savaş gemisi Hollanda’yı şaşırttı

ÜRETİM HATTI JAPONYA’DA BAŞLIYOR AVUSTRALYA’DA TAMAMLANIYOR

Savunma Bakanı Richard Marles ve Japon mevkidaşı Koizumi Şinciro tarafından onaylanan plana göre ilk 3 geminin üretimi doğrudan Japonya’da gerçekleştirilecek. Projenin ilk meyvesi olan fırkateynin 2030 yılında Avustralya donanmasında resmen göreve başlaması bekleniyor.

Teknolojinin yerelleştirilmesi amacıyla geri kalan 8 geminin inşası ise Avustralya tersanelerinde tamamlanarak bölge ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak.