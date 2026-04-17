Üç kadından tekme tokat yasak aşk dayağı! Fırsatı bulan erkek de saldırdı

Belçika’nın Brüksel şehrinin Saint-Josse-ten-Noode ilçesinde Türklerin işlettiği 'Edam Express' isimli markette korkunç bir olay yaşandı. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen Türk bir kadın, yanına iki arkadaşını alarak markete gitti.

3 KİŞİ KADINA SALDIRDI!

Kadın, market sırasında bulunan başka bir Türk kadına “Hazer'in yanından gelen sen misin?” diye sorarak kimliğini göstermesini istedi. Genç kadın ise, “Hayır, siz kimsiniz? Pardon da kimliğimi niye veriyorum?” ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece'de 'tenis kortu' kavgası: Güvenlik görevlisini kulübesinde darbettiler

Sözcü'de yer alan habere göre, 3 kadın daha sonra genç kadının çantasını aldı ve kadını tekme tokat darbetti. Yaşanan arbede sırasında, erkek market çalışanı da darbedilen kadına tekme ve yumruk attı. Darbedilen kadının yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

KASİYER AYIRMAYA ÇALIŞTI!

Kasiyer, darbedilen kadını kurtarmak için araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Dakikalarca darbedilen kadının olayla hiçbir ilgisi olmadığı ileri sürüldü.