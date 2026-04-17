Üç kadından tekme tokat yasak aşk dayağı! Fırsatı bulan erkek de saldırdı

Belçika’da bulunan Türklerin işlettiği bir markette, kocasının kendisini aldattığından şüphelenen Türk bir kadın, 3 arkadaşıyla birlikte başka bir Türk kadına saldırdı. Kadın darbedilirken market çalışanı erkek de darbedilen kadına şiddet uyguladı. Darbedilen kadının olayla hiçbir ilgisinin olmadığı ifade edildi.

Belçika’nın Brüksel şehrinin Saint-Josse-ten-Noode ilçesinde Türklerin işlettiği 'Edam Express' isimli markette korkunç bir olay yaşandı. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen Türk bir kadın, yanına iki arkadaşını alarak markete gitti.

3 KİŞİ KADINA SALDIRDI!

Kadın, market sırasında bulunan başka bir Türk kadına “Hazer'in yanından gelen sen misin?” diye sorarak kimliğini göstermesini istedi. Genç kadın ise, “Hayır, siz kimsiniz? Pardon da kimliğimi niye veriyorum?” ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece'de 'tenis kortu' kavgası: Güvenlik görevlisini kulübesinde darbettilerBüyükçekmece'de 'tenis kortu' kavgası: Güvenlik görevlisini kulübesinde darbettiler

Sözcü'de yer alan habere göre, 3 kadın daha sonra genç kadının çantasını aldı ve kadını tekme tokat darbetti. Yaşanan arbede sırasında, erkek market çalışanı da darbedilen kadına tekme ve yumruk attı. Darbedilen kadının yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

KASİYER AYIRMAYA ÇALIŞTI!

Kasiyer, darbedilen kadını kurtarmak için araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Dakikalarca darbedilen kadının olayla hiçbir ilgisi olmadığı ileri sürüldü.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Trump duyurdu: İsrail'in Lübnan'a saldırıları yasaklandı
BM'den Gazze raporu: Günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğu öldürülüyor
