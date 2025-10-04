Trump’tan sert mülteci kararı: Sınır 7.500 kişi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi radikal bir adım atmaya hazırlanıyor: Mülteci kabul programında daha önce görülmemiş bir azaltma yaparak, gelecek yıl 7 bin 500 kişiyle sınırlandırmayı planlıyor.

Bunu New York Times bildiriyor .

Joe Biden yönetiminin belirlediği sınır yılda yaklaşık 125.000 kişiydi. Bu kontenjanların çoğu, beyaz Güney Afrikalılar ve yönetimin haksız ayrımcılığa maruz kaldığına inandığı diğer kişiler için ayrılmıştı.

Sınırlama konusundaki nihai karar, kapanma nedeniyle gecikti. Resmi bir kaynak, Kongre ek fonu onaylayana kadar ABD'nin yeni mülteci kabul etmeyeceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca yeni kuralların uygulanmasının finansmana ve Kongre'deki siyasi duruma bağlı olacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, sınırın sınırlandırılmasının krizlere yönelik küresel insani müdahaleyi azaltabileceği ve çatışma ve zulümden kaçan insanlara yardım etmeyi zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor.