Trump’tan sert mülteci kararı: Sınır 7.500 kişi

Trump’tan sert mülteci kararı: Sınır 7.500 kişi
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2026 yılında mülteci kabulünde rekor düşük sınır olan 7 bin 500 kişiyi belirlemeyi düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi radikal bir adım atmaya hazırlanıyor: Mülteci kabul programında daha önce görülmemiş bir azaltma yaparak, gelecek yıl 7 bin 500 kişiyle sınırlandırmayı planlıyor.

Bunu New York Times bildiriyor .

thumbs-b-c-11c27082be75d85bf06d91a713d54c06.jpg

Joe Biden yönetiminin belirlediği sınır yılda yaklaşık 125.000 kişiydi. Bu kontenjanların çoğu, beyaz Güney Afrikalılar ve yönetimin haksız ayrımcılığa maruz kaldığına inandığı diğer kişiler için ayrılmıştı.

Sınırlama konusundaki nihai karar, kapanma nedeniyle gecikti. Resmi bir kaynak, Kongre ek fonu onaylayana kadar ABD'nin yeni mülteci kabul etmeyeceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca yeni kuralların uygulanmasının finansmana ve Kongre'deki siyasi duruma bağlı olacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, sınırın sınırlandırılmasının krizlere yönelik küresel insani müdahaleyi azaltabileceği ve çatışma ve zulümden kaçan insanlara yardım etmeyi zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Dünya
Londra’da Palestine Action yasağına protesto: 355 kişi gözaltına alındı
Londra’da Palestine Action yasağına protesto: 355 kişi gözaltına alındı
Gürcistan’da muhalefetten seçim protestosu: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmaya çalıştılar
Gürcistan’da muhalefetten seçim protestosu: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmaya çalıştılar
Trump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul etti
Trump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul etti