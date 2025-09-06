Trump tehdit etti: O uçaklar düşürülecek

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya ait iki savaş uçağının Amerikan donanmasına ait bir gemiye tehlikeli şekilde yaklaşmasına sert tepki gösterdi. Trump, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya ait iki savaş uçağının Amerikan donanmasına ait bir gemiye tehlikeli şekilde yaklaşmasına sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe değindi.

"EĞER BİZİ TEHLİKELİ BİR DURUMA SOKARLARSA"

Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruyu, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir" diye yanıtladı.

Trump, uçakların ne kadar yakından uçmasının ABD için tehlike oluşturduğu sorusuna ise "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

