Trump: Şara'ya çok güveniyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘ÇOK HEVESLİ’

Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, "Suriye'nin kısa zamanda çok yol kat ettiğini düşünüyorum" dedi. Suriye'deki Şam yönetiminin lideri Ahmed Şara'nın üç hafta önce kendisiyle görüşmek üzere Beyaz Saray'da bulunduğunu hatırlatan Trump, Şara'nın ülkeyi düzeltmek ve halkını bir araya getirmek konusunda çok hevesli olduğunu öne sürdü.

ABD ve HTŞ’den ortak IŞİD operasyonu

"BU İŞİ BECERECEK"

"Bu hiç de kolay bir iş değil. Orada yüzyıllardır süren sorunlar var, ama bence o bu işi becerecek" diye sözlerini sürdüren Trump, açıklamasını "Ona çok güveniyorum" ifadesiyle tamamladı.

SDG/YPG ve Şam yönetimi arasında şiddetli çatışma ölüler var! HTŞ'ye IŞİD'le işbirliği suçlaması

10 KASIM'DA TARİHTE İLK YAŞANDI

Donald Trump, 10 Kasım'da HTŞ lideri Ahmed Şara ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı bildirildi.

Şara'nın bu ziyareti, Suriye’de yönetimi başında olan birinin Beyaz Saray'da bir ABD başkanıyla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.