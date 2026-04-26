Trump: İran nükleere sahip olursa yok oluruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini aksi takdirde Tahran yönetiminin ABD ve İran'ı yok edeceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik saldırı girişimi ve İran ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Washington'daki bir otelde gerçekleşen saldırı girişiminin nedeninin "İran meselesi" olabileceğini ima eden Trump, "Başkanlık için son derece safiyane bir şekilde aday olduğumda, işin bu denli tehlikeli olabileceğini tahmin etmemiştim." dedi.

Trump, "Eğer gerçekten etkili, yani icraatlarıyla fark yaratan bir başkansanız; sıradan bir başkan olmanıza kıyasla çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN NÜKLEERE SAHİP OLURSA HAVAYA UÇARIZ"

Kendisinden önceki ABD başkanlarının İran konusunda gerekli adımları atmadığını ifade eden Trump, nükleer silahlanmayı engelleme sorumluluğunun kendisine kaldığını belirtti.

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek zorundayız; zira aksi takdirde tüm dünya büyük bir tehlike altına girer." diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aksi takdirkde biz havaya uçarız. İsrail de İran'ın o silaha sahip olduğu andan itibaren dakikalar içinde yok edilir. Bu nedenle, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin veremeyiz."

"47 YILLIK SÜREÇTE KİMSE KILINI KIPIRDATMADI"

Sürecin tarihsel boyutuna değinen ABD Başkanı, Fox New'te şu ifadeleri kaydetti:

"47 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz ancak hiç kimse bu konuda kılını bile kıpırdatmadı. Bu işi üstlenmek bize düştü. Ülke tarihindeki en güçlü ekonomiyi inşa etmişken, şimdi bu felaketin gerçekleşmesini engellemek zorundayız. Tam olarak da bunu yaptık, harika bir iş çıkardık. Bu süreç çok yakında nihayete erecek ve biz bu mücadeleden büyük bir zaferle ayrılacağız."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

