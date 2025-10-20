Trump Irak'a özel temsilci atadı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuru ile, Irak'ta Mark Savaya'yı özel temsilci olarak atadı.

Trump, bu atama kararının gerekçesini Savaya’nın sahip olduğu bölgesel bilgi ve bağlantılarla açıkladı. Trump, "Mark'ın Irak-ABD ilişkileri konusundaki derin bilgisi ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

IRAK KÖKENİ

Irak kökenli olduğu basına yansıyan Mark Savaya'nın, daha önce Başkan Trump'ın Michigan eyaletindeki başkanlık seçim kampanyasında görev aldığı belirtildi. Trump, Savaya'nın özellikle kampanyası sırasında Amerikalı Müslümanlardan oy toplamasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabında Trump'la birlikte çektirdiği çok sayıda fotoğrafı bulunan Savaya'nın Irak özel temsilcisi olarak atanması, ABD'nin Orta Doğu politikasında bölge dinamiklerini yakından tanıyan isimleri kullanma eğilimine işaret ediyor.