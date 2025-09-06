Trump dünya liderlerini şahsi mülkünde toplayacak! Para kazanmayacağına söz verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılında ülkesinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nin, kendisine ait olan Miami'deki Doral Golf Tesisleri'nde düzenlenmesini planladıklarını açıkladı. Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, bu organizasyondan herhangi bir gelir elde etmeyeceğini iddia etti.

Trump, bu yıl Güney Afrika'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını belirterek, ülkesini toplantıda Başkan Yardımcısı JD Vance’in temsil edeceğini söyledi.

2026 zirvesine ilişkin konuşan Trump, organizasyonun 14-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Miami'nin ev sahipliği yapacağını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Doral, bu organizasyon için en iyi seçenek. Bu işten hiçbir şekilde para kazanmayacağım, amacım liderleri en iyi şekilde ağırlamak.”

Trump’ın bu açıklamaları, zirvenin kendi mülkünde yapılacak olması nedeniyle yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak Trump, kamu kaynaklarının kişisel çıkarına hizmet etmediğini özellikle vurguladı.