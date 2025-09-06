Trump dünya liderlerini şahsi mülkünde toplayacak! Para kazanmayacağına söz verdi

Trump dünya liderlerini şahsi mülkünde toplayacak! Para kazanmayacağına söz verdi
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 G20 Zirvesi'nin Miami’de kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapılmasını planladıklarını açıkladı. “Bu işten para kazanmayacağım” diyen Trump, amacının liderleri en iyi şekilde ağırlamak olduğunu belirtti. Zirvenin 14-16 Aralık’ta yapılacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılında ülkesinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nin, kendisine ait olan Miami'deki Doral Golf Tesisleri'nde düzenlenmesini planladıklarını açıkladı. Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, bu organizasyondan herhangi bir gelir elde etmeyeceğini iddia etti.

Trump, bu yıl Güney Afrika'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını belirterek, ülkesini toplantıda Başkan Yardımcısı JD Vance’in temsil edeceğini söyledi.

2026 zirvesine ilişkin konuşan Trump, organizasyonun 14-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Miami'nin ev sahipliği yapacağını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Doral, bu organizasyon için en iyi seçenek. Bu işten hiçbir şekilde para kazanmayacağım, amacım liderleri en iyi şekilde ağırlamak.”

Trump’ın bu açıklamaları, zirvenin kendi mülkünde yapılacak olması nedeniyle yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak Trump, kamu kaynaklarının kişisel çıkarına hizmet etmediğini özellikle vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
Dünya
İsrail'den Gazze'ye 'kenti terk edin' uyarısı
İsrail'den Gazze'ye 'kenti terk edin' uyarısı
Sipariş edilen yemeklerden salmonella çıktı: 7 kişi hastanelik oldu
Sipariş edilen yemeklerden salmonella çıktı: 7 kişi hastanelik oldu