Trump Biden'in kararlarını geçersiz saydı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın görev süresinde alınan kararlara yönelik önemli bir adım attı. Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Biden döneminde "otomatik e-imza" (otopen) ile imzalandığını iddia ettiği tüm resmi belgeleri geçersiz ilan etti.

Trump yine Biden'ı hedef aldı: Beyaz Saray'daki fotoğrafını değiştirdi

"HİÇBİR YASAL ETKİSİ OLMAYAN İŞLEMLER"

Trump, "Joseph R. Biden Jr. döneminde kötü şöhretli ve yetkisiz 'otopen' ile imzalanmış tüm belgeler, bildiriler, başkanlık kararnameleri ve sözleşmeler bundan böyle hükümsüz, geçersiz ve hiçbir yasal etkisi olmayan işlemler olarak ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Biden dönemine mercek tutacak

AF KARARLARI DA GEÇERSİZ SAYILDI

Açıklamada aynı dönemde Biden tarafından imzalanmış af kararlarının da artık hukuken geçersiz olarak kabul edileceği belirtildi. Trump, daha önceki birçok açıklamasında da Biden'ın belgeleri bizzat değil, otomatik bir sistemle imzaladığını öne sürüyordu. Bu hamlenin yasal ve idari sonuçlarına ilişkin resmi bir sürecin başlatıldığı bildirildi.