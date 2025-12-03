Trump Biden'in kararlarını geçersiz saydı

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde "otomatik e-imza" ile imzalandığını savunduğu tüm belgelerin geçersiz olduğunu açıkladı. Bu kapsamda başkanlık kararnameleri ve af kararlarının da hükümsüz sayılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın görev süresinde alınan kararlara yönelik önemli bir adım attı. Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Biden döneminde "otomatik e-imza" (otopen) ile imzalandığını iddia ettiği tüm resmi belgeleri geçersiz ilan etti.

"HİÇBİR YASAL ETKİSİ OLMAYAN İŞLEMLER"

Trump, "Joseph R. Biden Jr. döneminde kötü şöhretli ve yetkisiz 'otopen' ile imzalanmış tüm belgeler, bildiriler, başkanlık kararnameleri ve sözleşmeler bundan böyle hükümsüz, geçersiz ve hiçbir yasal etkisi olmayan işlemler olarak ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

AF KARARLARI DA GEÇERSİZ SAYILDI

Açıklamada aynı dönemde Biden tarafından imzalanmış af kararlarının da artık hukuken geçersiz olarak kabul edileceği belirtildi. Trump, daha önceki birçok açıklamasında da Biden'ın belgeleri bizzat değil, otomatik bir sistemle imzaladığını öne sürüyordu. Bu hamlenin yasal ve idari sonuçlarına ilişkin resmi bir sürecin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

