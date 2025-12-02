Beyaz Saray Biden dönemine mercek tutacak

ABD'nin başkenti Washington’da iki ulusal muhafızın vurulduğu saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, saldırganın bir Afgan göçmen olduğunun ortaya çıkmasının ardından Başkan Donald Trump’ın talimatıyla kapsamlı bir inceleme sürecinin başlatıldığını söyledi.

TRUMP TALİMAT VERDİ

Leavitt, saldırıyı düzenleyen zanlının bir Afgan göçmen olduğunun ortaya çıkmasından sonra Başkan Donald Trump'ın talimatıyla bu konuda tedbirler almaya başladıklarını bildirdi.

ABD, Afgan pasaport sahiplerine vize vermeyi durdurdu

"GÜVENLİĞİ TEHDİT EDENLER SINIR DIŞI EDİLECEK"

Leavitt, “Sonuç olarak Trump yönetimi, Joe Biden döneminde ülkeye getirilen tüm Afganların yasal durumunu aktif olarak yeniden inceliyor ve ulusal güvenliğimizi veya vatandaşlarımızı tehdit eden her birey sınır dışı edilecek” ifadelerini kullandı.