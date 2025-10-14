Trump ailesi ve devlet liderleri aynı listede: Özel numaraları internete sızdı!

Trump ailesi ve devlet liderleri aynı listede: Özel numaraları internete sızdı!
Yayınlanma:
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın da aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin özel telefon numaralarının, ABD merkezli bir internet sitesinde paylaşıldığı ortaya çıktı.

BBC'nin, etik gerekçelerle adını açıklamadığı haberine göre, söz konusu internet sitesi, internet ortamından topladığı verileri yapay zeka aracılığıyla derleyerek milyonlarca kişinin iletişim bilgilerini kullanıcılarına sunuyor. Sitenin, genellikle işe alım uzmanları ve satış temsilcileri tarafından kullanılan ve yüz milyonlarca profesyonelin iletişim bilgilerini içerdiği öne sürülüyor.

BBC, yaptığı teyit çalışmasında hem Başbakan Albanese'nin halen kullanımda olan özel bir numarasının hem de Donald Trump Jr'a ait kişisel bir hattın sitede yer aldığını doğruladı.

"BİLGİLERİN KALDIRILMASI İÇİN TALEPTE BULUNDUK"

Konuyla ilgili olarak Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin ofisinden yapılan açıklamada, durumdan haberdar olunduğu ve yerel makamların olayı incelemeye aldığı belirtildi.

Aynı şekilde, Avustralya'da ana muhalefetteki Liberal Parti'nin lideri Sussan Ley'in de özel numarasının sitede yayımlandığı, sözcüsü tarafından doğrulandı. Sözcü, "Bu durum, açıkça endişe verici. Bilgilerin kaldırılması için talepte bulunduk" ifadelerini kullandı.

SİTENİN İŞLEYİŞİ VE VERİ KALDIRMA PROSEDÜRÜ

Platformun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kullanıcılar sınırlı sayıda iletişim bilgisine ücretsiz olarak erişebiliyor. Daha fazla veriye ulaşmak isteyenler için ise ücretli üyelik seçeneği sunuluyor.

Site ayrıca, kişisel verilerinin platformdan kaldırılmasını isteyen kişiler için doldurulması gereken bir talep formuna da yer veriyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

