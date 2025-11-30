Tayland'daki selde ölü sayısı 162'ye yükseldi

Tayland'daki selde ölü sayısı 162'ye yükseldi
Yayınlanma:
Tayland'ın güneyindeki Songkhla eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 162'ye yükseldi.

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), 12 noktayı vuran sel felaketinde 1,4 milyondan fazla hanenin ve 3,8 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Hükümet sözcüsü, basın toplantısında, Songkhla eyaletindeki can kayıplarının 126'ya yükselmesiyle 8 eyalette yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye çıktığını duyurdu.

tayland-sel.webp

SELDEN ETKİLENEN AİLELERE DESTEKLER YAPILACAK

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul da hükümetin, sellerden etkilenenlere gelecek hafta tazminat ödemeye başlayacağını ve çeşitli yardım uygulamalarını yürürlüğe koyacağını açıkladı.

Kan donduran plan: 'Evsizler ordusuyla' adayı basıp erkekleri öldürecek, kadın ve çocukları esir alacaklardıKan donduran plan: 'Evsizler ordusuyla' adayı basıp erkekleri öldürecek, kadın ve çocukları esir alacaklardı

DDPM'nin açıklamasında, bu sabah itibarıyla sellerden etkilenen tüm bölgelerde su seviyelerinin alçalmaya başladığı belirtildi.

Kaynak:AA / DHA

Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Dünya
Hong Kong'da 3 günlük yas ilan edildi
Hong Kong'da 3 günlük yas ilan edildi
Venezuela, Trump'ın açıklamasına karşı çağrıda bulundu: Sessiz kalmayın
Venezuela, Trump'ın açıklamasına karşı çağrıda bulundu: Sessiz kalmayın