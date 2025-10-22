Suriye'nin yeniden inşası için gereken para belli oldu!

Dünya Bankası, Suriye'deki 13 yılı aşkın çatışmaların ülkenin fiziksel ve ekonomik yapısında yarattığı yıkımı gözler önüne seren "Suriye Fiziki Hasar ve Yeniden İnşa Değerlendirmesi 2011-2024" başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, ülkenin yeniden inşa maliyetinin 216 milyar dolar gibi devasa bir rakam olarak tahmin edildiği belirtildi.

Çatışmanın Suriye ekonomisini "mahvettiği" vurgulanırken, Suriye'nin çatışma öncesi brüt sermaye stokunun yaklaşık üçte birinin zarar gördüğü kaydedildi. Altyapı, konut ve konut dışı binalara verilen doğrudan fiziksel zararın tutarının ise 108 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere duyurdu: Terör listesinden çıkarıldı

EN YÜKSEK HASAR ALTYAPIDA

Rapora göre, hasar gören fiziki varlıkların yeniden inşa maliyetinin 140 milyar ila 345 milyar dolar arasında olacağı öngörülürken, en olası tahminin 216 milyar dolar olduğu ifade edildi. Bu tahmini tutarın dağılımı şu şekildedir:

Altyapı: 82 milyar dolar (Toplam hasarın yüzde 48’ini oluşturuyor.)

Konutlar: 75 milyar dolar

Konut Dışı Yapılar: 59 milyar dolar

Toplam hasar açısından Halep, Şam kırsalı ve Humus'un en çok etkilenen bölgeler olduğu bilgisi paylaşılırken, Halep ve Şam kırsalı aynı zamanda en yüksek yeniden inşa yatırımına ihtiyaç duyacak bölgeler olarak öne çıktı.

TSK'nın Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti!

EKONOMİK ÇÖKÜŞÜN BOYUTU

Dünya Bankası, tahmini fiziksel yeniden inşa maliyetlerinin, Suriye'nin 2024 yılı için öngörülen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık 10 katı olduğuna dikkat çekerek, bunun uluslararası desteğe duyulan büyük ihtiyacı gözler önüne serdiğini belirtti.

Açıklamada, çatışmanın etkisiyle 2010-2022 döneminde reel GSYH'nin yaklaşık yüzde 53 düştüğü kaydedildi. Ülke GSYH'sinin nominal olarak 2011'deki 67,5 milyar dolar seviyesinden 2024'te 21,4 milyar dolara gerilediği tahmin ediliyor.