Steve Jobs artık bir madeni para üzerinde!

Yayınlanma:
ABD Darphanesi, Apple'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Steve Jobs'a ithafen 1 dolarlık hatıra parasının tasarımını tanıttı.

Kaliforniya Valisi'nin önerisi üzerine çıkarılacak...

Anma parası, üzerinde "Olağanüstü Bir Şey Yap" yazısı bulunan genç Steve Jobs'ı tasvir ediyor.

Hatıra parasında, genç Jobs'un Kaliforniya tepelerinin önünde bağdaş kurmuş bir şekilde oturduğu ve imzası haline gelen polo tişörtünü giydiği görülüyor.

steve-jobs-dollar.webp

Madeni paranın üzerinde "Olağanüstü Bir Şey Yap" yazısı yer alıyor. Bu alıntı, Jobs'un 2007'deki miras fonunda onun dünya görüşünü tanımlamak için kullanılmış.

Madeni paranın fiyatı 13.25 dolar olacak ve gelecek yıl piyasaya sürülecek olan Darphane'nin internet sitesinden satın alınabilecek.

Steve Jobs madeni parası, Amerikan inovasyonunu kutlamak amacıyla 2018 yılında başlatılan bir projenin parçasıdır. Her eyalet, madeni para üzerinde ölümsüzleştirilmek üzere kendi tasarımını aday gösterme hakkına sahiptir.

Örneğin Wisconsin, 1970'lerin ortalarından kalma Cray-1 süper bilgisayarını içeren bir madeni para basmayı önerdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'un "benzersiz bir inovasyon markasını temsil ettiğini" söyleyerek, üzerinde Steve Jobs'un yer aldığı bir madeni para basılmasını önerdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

