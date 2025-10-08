Son Dakika | Parlamentodan geçti: O ülkeden İsrail'e silah ambargosu

Son Dakika | Parlamentodan geçti: O ülkeden İsrail'e silah ambargosu
Yayınlanma:
Güncelleme:
İspanya Parlamentosu, Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'e silah ambargosunu içeren yasayı onayladı.

İspanya parlamentosu İsrail'e silah ambargosunu onayladı.

İSPANYA İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSUNU ONAYLADI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından İsrail'in Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için hazırlanan 'İsrail'e silah ambargosu'nu içeren yasa teklifi parlamentoya sunuldu.

İsrail'i kınayan tezkere kabul edildiİsrail'i kınayan tezkere kabul edildi

PEDRO SANCHEZ MECLİSE SUNMUŞTU

Parlamento, İsrail'in Filistin topraklarında iki yıldır sürdürdüğü soykırımı dünya liderleri arasında en sert şekilde eleştirenlerden biri olan Başbakan Sanchez'in Eylül ayında duyurduğu kararnameyi 178'e karşı 169 oyla destekledi.

ispanya-basbakani-sanchez-afp-1887381.jpg
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

"TEK BAŞIMIZA İSRAİL SALDIRISINI DURDURAMAYIZ AMA DENEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Her fırsatta İsrail'in Filisitinlilere uyguladığı soykırıma dikkat çeken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi, İspanya’nın nükleer bombaları, uçak gemileri ya da büyük petrol rezervleri yok. Biz tek başımıza İsrail saldırısını durduramayız. Ama bu, denemekten vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü kazanılması sadece bizim gücümüzle mümkün olmasa da uğruna mücadele etmeye değer davalar vardır" demişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Dünya
Almanya'da vatandaşlık kanunu değişti
Almanya'da vatandaşlık kanunu değişti
Son Dakika | Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı
Son Dakika | Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü