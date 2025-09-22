Son Dakika | Kopenhag'da saldırı alarmı: Havalimanı kapatıldı, uçaklar çevre illere yönlendirildi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da büyük boyutta şüpheli dronların tespit edilmesi üzerine kırmızı alarma geçildi. Havalimanı saat 20.26’da geçici olarak kapatılırken, 35’ten fazla uçak, Malmö, Billund, Aarhus ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildi.

Danimarka basınının aktardığına göre Kopenhag Havalimanı, büyük boyutlu şüpheli dronların tespit edilmesinin ardından saat 20.26’da geçici olarak kapatıldı.

Kopenhag’a iniş yapması planlanan 35’ten fazla uçak, Malmö, Billund, Aarhus ve Göteborg başta olmak üzere farklı havalimanlarına yönlendirildi.

"NE ZAMAN YENİDEN AÇILABİLECEĞİMİZİ BİLMİYORUZ"

Havalimanı basın sözcüsü Lise Agerley Kürstein, “Polis konuyla ilgili soruşturma yürütüyor. Daha fazla bilgi elde edilene kadar hava sahası kapalı kalacak” açıklamasını yaptı.

Sözcü, havalimanının ne zaman açılacağını soran basın mensuplarına, "Ne zaman yeniden açılabileceğimizi bilmiyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

