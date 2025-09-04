Giorgio Armani hayatını kaybetti

İtalyalı moda tasarımcısı ve kendi ismini taşıyan şirketin kurucu ortağı Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti.

Armani, son Milano ve Paris defilelerini kaçırmasına neden olan sağlık sorunlarının ardından geçen günlerde Financial Times'a verdiği demeçte, görevini en yakın çalışma arkadaşlarına ve ailesine kademeli olarak devretmeyi düşündüğünü söylemişti.

'SEVDİKLERİNİN YANINDA VEFAT ETTİ'

Armani grubu tarafından duyurulan gelişme kapsamında şirket bir basın açıklaması yaptı. Armani'nin ölümünün duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milano, 4 Eylül 2025 - Armani Grubu, sonsuz bir üzüntüyle, yaratıcısı, kurucusu ve şirketin yorulmak bilmeyen itici gücü Giorgio Armani'nin vefatını duyurur. Çalışanları ve iş ortakları tarafından her zaman saygı ve hayranlıkla “Il Signor Armani” olarak anılan Armani, sevdiklerinin yanında huzur içinde vefat etti. Son nefesine kadar yorulmak bilmeyen Armani, son günlerine kadar çalışarak kendini şirkete, koleksiyonlara ve devam eden, gelecekteki birçok projeye adadı.

'TOPLUMUN İHTİYAÇLARINI HEP GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDU'

Yıllar boyunca Giorgio Armani, modadan hayatın her alanına yayılan bir vizyon oluşturdu ve olağanüstü bir netlik ve pragmatizmle zamanın öncüsü oldu. Onu motive eden şey, bitmek bilmeyen merakı ve şimdiki zamana ve insanlara olan derin ilgisiydi. Bu yolculuk boyunca halkla açık bir diyalog kurdu ve herkesle iletişim kurma becerisiyle sevilen ve saygı duyulan bir figür haline geldi. Toplumun ihtiyaçlarını her zaman göz önünde bulunduran Armani, özellikle sevdiği Milano'yu desteklemek için birçok alanda aktif olarak çalıştı.

'KURUCU DEĞERLERE SAYGILI ŞEKİLDE İLERLEYECEĞİZ'

Giorgio Armani, duygu ve sabırla inşa edilmiş, elli yıllık geçmişe sahip bir şirkettir. Giorgio Armani, düşünce ve eylemde bağımsızlığı her zaman kendine özgü bir özellik olarak benimsemiştir. Şirket, şimdi ve her zaman bu ruhun bir yansımasıdır. Ailesi ve çalışanları, bu değerlere saygı ve süreklilik içinde Grubu ileriye taşıyacaktır. Bu şirkette her zaman bir ailenin parçası gibi hissettik. Bugün, derin bir duygu ile, bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğu hissediyoruz. Ancak, tam da onun ruhu ile, her zaman Armani ile birlikte çalışan çalışanlar ve aile üyeleri olarak, onun inşa ettiklerini korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız.” Çalışanları ve ailesi

CENAZE TÖRENİ 6-7 EYLÜL'DE YAPILACAK

Cenaze töreni, 6 Eylül Cumartesi gününden 7 Eylül Pazar gününe kadar, Milano'da Via Bergognone 59 adresindeki Armani/Teatro'da sabah 9'dan akşam 6'ya kadar açık olacaktır. Bay Armani'nin açık isteği doğrultusunda, cenaze töreni özel olarak yapılacaktır."

