Fransa'dan Beşar Esad için tutuklama kararı

Fransa'dan Beşar Esad için tutuklama kararı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fransa eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad hakkında tutuklama kararı çıkardı. Karar 2012 yılında Humus'ta rejim saldırılarında öldürülen 2 gazeteci hakkında çıkarıldı.

Fransa'daki adli makamlar Salı günü, 2012 yılında isyancıların kontrolündeki bir şehrin bombalanmasında 2 gazetecinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Suriye'nin devrik cumhurbaşkanı Beşar Esad ve altı eski üst düzey yetkili hakkında tutuklama emri çıkardı.

İngiltere'nin The Sunday Times gazetesi için çalışan 56 yaşındaki Amerikalı Marie Colvin ve 28 yaşındaki Fransız fotoğrafçı Remi Ochlik, 22 Şubat 2012'de Suriye’nin Humus kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybetmişti. Patlama, Fransız yargı makamları tarafından insanlığa karşı işlenmiş olası bir suç olarak soruşturuluyor.

2021 YILINDA ALINAN KARAR TEMMUZ AYINDA İPTAL EDİLMİŞTİ

Temmuz ayında 2021 yılında Esad hakkında çıkarılan tutuklama emrinin "devlet başkanı dokunulmazlığı” nedeniyle geçersiz olduğuna karar verilmişti. Ancak Esad'ın artık cumhurbaşkanı olmadığı için yeni bir tutuklama emrinin çıkarılabileceğine dair sinyal verilmişti.

HTŞ yönetimi İsrail’e karşı Rusya’dan yardım istedi: Esad’dan sonra ilk defa görüşmüşlerdiHTŞ yönetimi İsrail’e karşı Rusya’dan yardım istedi: Esad’dan sonra ilk defa görüşmüşlerdi

Beşar Esad hakkında tutuklama kararı kaldırıldı: Dokunulmazlığı devam ediyorBeşar Esad hakkında tutuklama kararı kaldırıldı: Dokunulmazlığı devam ediyor

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

