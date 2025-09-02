Fransa'dan Beşar Esad için tutuklama kararı

Fransa'daki adli makamlar Salı günü, 2012 yılında isyancıların kontrolündeki bir şehrin bombalanmasında 2 gazetecinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Suriye'nin devrik cumhurbaşkanı Beşar Esad ve altı eski üst düzey yetkili hakkında tutuklama emri çıkardı.

İngiltere'nin The Sunday Times gazetesi için çalışan 56 yaşındaki Amerikalı Marie Colvin ve 28 yaşındaki Fransız fotoğrafçı Remi Ochlik, 22 Şubat 2012'de Suriye’nin Humus kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybetmişti. Patlama, Fransız yargı makamları tarafından insanlığa karşı işlenmiş olası bir suç olarak soruşturuluyor.

2021 YILINDA ALINAN KARAR TEMMUZ AYINDA İPTAL EDİLMİŞTİ

Temmuz ayında 2021 yılında Esad hakkında çıkarılan tutuklama emrinin "devlet başkanı dokunulmazlığı” nedeniyle geçersiz olduğuna karar verilmişti. Ancak Esad'ın artık cumhurbaşkanı olmadığı için yeni bir tutuklama emrinin çıkarılabileceğine dair sinyal verilmişti.

