Son dakika| ABD'de 'Savunma Bakanlığı'nın adı değişti
Son dakika| Trump ABD'de Savunma Bakanlığı'nın adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirildiğini duyurdu.

ABD ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın isminin değiştirileceğini duyurmuştu.

Trump, Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştiren kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray yetkilileri, “Savunma” kelimesinin pasif bir imaj yarattığını ve “Savaş” ifadesinin daha güçlü bir duruş sergilediğini ifade etmişti.

Yeni kararnamede, ABD Savunma Bakanı’nın resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacağı belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

