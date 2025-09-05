Son dakika| ABD'de 'Savunma Bakanlığı'nın adı değişti

ABD ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın isminin değiştirileceğini duyurmuştu.

Trump, Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştiren kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray yetkilileri, “Savunma” kelimesinin pasif bir imaj yarattığını ve “Savaş” ifadesinin daha güçlü bir duruş sergilediğini ifade etmişti.

Yeni kararnamede, ABD Savunma Bakanı’nın resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacağı belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...