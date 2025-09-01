Silahlı çetelerden kaçarken bindikleri tekne battı
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çetelerin saldırılarından kaçmaya çalışan sivilleri taşıyan tekne nehirde battı. Birnin Magaji bölgesinde meydana gelen olayda 13 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişiye ise ulaşılamıyor. Yetkililer, kayıpları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Birnin Magaji bölgesindeki halkın silahlı çete üyelerinin saldırılarından kaçmak için bindikleri teknenin nehirde battığı bildirildi.
13 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kayboldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.