Silahlı çetelerden kaçarken bindikleri tekne battı

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Birnin Magaji bölgesindeki halkın silahlı çete üyelerinin saldırılarından kaçmak için bindikleri teknenin nehirde battığı bildirildi.

13 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kayboldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.