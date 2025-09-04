Şaka yaptığı için kovuldu: Milyonluk tazminat kazandı

Adrian Lloyd-Penny, bir telefon görüşmesi sırasında çalışma arkadaşları Lyndon Tyler ve Dave Boddison'ı “kafalarının üstüne düşecek şekilde pencereden atacağını” söyledi.

İş mahkemesinde, sürücünün, bu yorumu ikilinin bir hata yaptığını düşündüğünde otizmi “alevlendiği” için yaptığı ortaya çıktı. Duruşmada, o günün ilerleyen saatlerinde meslektaşlarından özür dilediği ve onların da Lloyd-Penny “açıkça şaka yaptığı” için “alınmadıkları” belirtildi.

İŞTEN ÇIKARMA ORANTISIZ BULUNDU

Buna rağmen, yöneticiler yorumlarını “son derece uygunsuz” buldukları için Lloyd-Penny bir toplantıya çağrıldı ve işten çıkardı.

Sürücü, otizmi nedeniyle bilgileri işlemekte zorluk çektiği ve “kriz geçirme” olasılığının daha yüksek olduğu için AA'yı engellilik ayrımcılığı nedeniyle dava etti ve 1 milyon 331 bin 168 TL (24.111 sterlin) tazminat kazandı.

‘ŞAKA YAPTIĞI BELLİYDİ’

Watford'da görülen duruşmada, işverenin bu tür sözlere karşı “önlem almasının” doğru olduğu, ancak Lloyd-Penny'nin işten çıkarılmasının orantısız olduğu hükmü verildi.

Lloyd-Penny, Mart 2023'te AA'ya katıldıktan sonra Londra'nın kuzeyindeki Enfield Deposu'nda çalışmaya başladı ve araç kurtarma devriyesinin bir parçası oldu.

‘KAFALARI AŞAĞIYA DOĞRU ATARIM’

O yılın Ağustos ayında, Tyler ve Boddison'ın yaptığı bir hatadan dolayı sinirlendi.

Mahkeme, bir operatöre yaptığı telefon görüşmesinin transkriptini inceledi:

“Aaahh, umarım, müdürümü veya bana bu işi veren görevliyi asla görmem, çünkü ikisini de üçüncü kattaki lanet pencereden kafaları aşağıya doğru atarım.”

Tyler, telefon görüşmesinin transkriptini iletti ve Lloyd-Penny'nin telefonda zaman zaman “tartışmacı ve mantıksız” davrandığını söyledi, ancak şunu da ekledi:

“Lütfen benim veya sevk görevlimin alınmadığını ve onun açıkça şaka yaptığını unutmayın.”

AYRIMCILIK İDDİASI KABUL EDİLDİ

Mahkeme, “işten çıkarılmanın en azından kısmen, davacının engelliliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir şey, yani telefon görüşmesinin içeriği nedeniyle olduğu” sonucuna vardıktan sonra, kurtarma sürücüsünün engellilik ayrımcılığı iddiaları kabul edildi.

İş Mahkemesi Yargıcı Patrick Quill, “Sorumlu herhangi bir işverenin bu tür yorumları görmezden gelmek yerine, bunlara göre önlem almak isteyeceğini kabul ediyoruz” dedi.

‘FARKLI SEÇENEKLER ARAŞTIRILMALIYDI’

Buna rağmen, heyet, Lloyd-Penny'nin engellilik ayrımcılığı iddialarını kabul ederek, yöneticinin otizmi nedeniyle sergilediği davranışları ele almak için daha fazla seçenek araştırması gerektiğini söyledi.

Yargıç, Townsend'ın işten çıkarma kararının “[Bay Lloyd-Penny'nin] otizmi nedeniyle... gelecekte sesini yükseltme ve/veya öfkelenme ve/veya diğer meslektaşlarına veya müşterilere karşı agresif davranma riski olduğu gerçeğine dayandığını” söyledi.

Yargıç, AA'nın çalışanlarına Lloyd-Penny'nin “her türlü tacizine katlanmaktan başka seçenekleri olmadığını” söylemesinin makul olmayacağını, ancak işten çıkarma dışında başka seçenekleri de değerlendirmeleri gerektiğini ekledi.

