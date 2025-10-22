Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Yayınlanma:
Rus ordusunun, stratejik nükleer silahların kullanımına yönelik planlı bir tatbikat gerçekleştirdiği açıklandı.

Rus ordusunun, stratejik nükleer silahların kullanımına yönelik planlı bir tatbikat gerçekleştirdiği açıklandı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in komutasında icra edilen tatbikatta hava, kara ve deniz kuvvetlerinden unsurlar yer aldı.

Tatbikat kapsamında kıtalararası balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığı, “Yars” kıtalararası balistik füzesinin Kamçatka’ya, “Sineva” balistik füzesinin ise Barents Denizi’ndeki bir nükleer denizaltıdan ateşlendiği bildirildi. Tu-95MS tipi stratejik bombardıman uçağının da tatbikata katıldığına vurgu yapıldı.

RUSYA SON 'NÜKLEER SİLAHLI' TATBİKATINI EKİM 2024'TE YAPMIŞTI

Putin'in başkanlığındaki tatbikat kapsamındaki toplantıya Rusya Savunma Bakanı Andrey Belausov'un da katıldığı belirtilen açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un faaliyet konusunda bilgi verdiği kaydedildi. Rusya, son olarak Ekim 2024'te nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat yapmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

