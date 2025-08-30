Rus ordusu sivilleri vurdu: AB harekete geçti

Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının sayısı giderek artıyor. Sivil can kayıpları ve yaralanmalarının arttı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Zaporijya bölgesine düzenlenen saldırıda bir konut isabet alırken bir kişi öldü, üçü çocuk 28 kişi yaralandı.

RUS ORDUSU SİVİLLERİ VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların Ukrayna’nın füze ve hava üssü altyapısını hedef aldığını ve ''tüm belirlenen hedeflerin vurulduğunu'' açıkladı. Bakanlık ayrıca sabah saatlerinde 20 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, gece boyunca da 86 İHA’nın imha edildiğini bildirdi.

Rusya tarafından başarılı olarak duyurulan operasyonlarda sivillerin hedef alındığını açıklayan Ukrayna yerel makamları, bir konuta isabet eden saldırıda bir kişinin öldüğünü, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölge Valisi Ivan Fedorov, binlerce kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu.

AB HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, Avrupa Birliği dışişleri bakanları, bugün Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen gayriresmi bir toplantıda bir araya gelerek Ukrayna savaşını ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırım seçeneklerini görüşüyor. Görüşmelerde, Moskova’ya uygulanan yaptırımlar kapsamında dondurulmuş yaklaşık 210 milyar avroluk Rus varlıklarının geleceği ele alınıyor. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas toplantı öncesinde, ''Rusya’nın barış istemediğini'' söyledi.

Rusya’nın devlet haber ajansı TASS ise toplantıda Fransa’nın enerji ve finans sektörlerini hedef alan Rusya’ya yönelik yeni yaptırım önerileri sunacağını ileri sürdü.

Kopenhag’daki görüşmenin yanı sıra dün New York’ta Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Serhiy Kislitsya ve ABD Başkanı Donald Trump’on özel temsilcisi Steve Witkoff arasında bir toplantı yapıldı. ABD merkezli Fox News’e konuşan Witkoff, toplantının ''çok verimli ve yapıcı'' geçtiğini söyledi ancak somut sonuçlara dair ayrıntı paylaşmadı.

Yermak ise toplantıda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son saldırılarını Witkoff’a aktardığını ve Witkoff’u Ukrayna’ya davet ettiğini belirtti.