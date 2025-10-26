Petrol tesisinde ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı!

Yayınlanma:
Irak'ın güneyindeki Basra vilayetine bağlı El-Zubair ilçesinde bulunan bir petrol depolama tesisinde Pazar günü meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Iraklı bir güvenlik yetkilisinin aktardığına göre, patlama El-Barjisia bölgesindeki bir depolama tankına bağlı türbinde meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste büyük bir yangın çıkarken, olayın ülkenin ham petrol ihracatında da geçici bir düşüşe yol açtığı belirtildi.

Yetkili, bölgeye derhal sevk edilen Basra Sivil Savunma ekiplerinin, petrol şirketine ait özel itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangına müdahale ettiğini açıkladı.

MÜDÜR HAYATINI KAYBETTİ, 6 İŞÇİ YARALANDI

Olayda hayatını kaybeden kişinin, Zubair 2 Depolama Tesisi Müdürü olduğu, yaralanan altı kişinin ise tesiste çalışan petrol işçileri olduğu öğrenildi.

Haziran ayında da benzer bir olay yaşanmış, Irak'ın orta kesimlerindeki Selahaddin vilayetinde bir petrol sahasında meydana gelen patlamada beş işçi yaralanmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

