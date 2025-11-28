Peru'da eski iktidar yargılandı: Başkan, Başbakan ve İçişleri Bakanı'na hapis cezası

Peru'nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo, "isyan için komplo kurma" suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Eski başbakan ve içişleri bakanına da aynı ceza verildi.

Peru'nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo hakkında "isyan için komplo kurma" suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmoldu. Yüksek Mahkeme Özel Ceza Dairesi, savcılığın talep ettiği 34 yıllık cezayı değiştirerek bu kararı verdi.

DİĞER SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Castillo, "görevi kötüye kullanma" ve "kamu düzenini ağır biçimde bozma" suçlarından beraat etti. Ancak eski devlet başkanının diğer sanıklarla birlikte 3,5 milyon dolar tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

ESKİ BAKANLARA DA AYNI CEZA

Meksika Büyükelçiliği'nde siyasi sığınmacı olan eski Başbakan Betssy Chavez ile eski İçişleri Bakanı Willy Huerta'ya da aynı hapis cezası verildi. Mahkeme, Chavez hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasını emretti.

YAŞLI BAŞDANIŞMANA İNSANİ AF

Eski başdanışman Anibal Torres ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak 82 yaşında olması nedeniyle bu ceza insani gerekçelerle uygulanmayacak. Kararın ardından Castillo'nun destekçileri cezayı protesto etti.

DAHA ÖNCE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Castillo, Kongre tarafından 8 Aralık 2022'de "kalıcı ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle görevinden azledilmişti. Kongre'yi feshetme kararının ardından gözaltına alınan Castillo hakkında çeşitli dönemlerde beş cezai soruşturma yürütülmüştü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

