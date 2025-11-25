Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: 9'u çocuk 10 ölü!

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: 9'u çocuk 10 ölü!
Yayınlanma:
Pakistan’ın Afganistan’a düzenlediği hava saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerin 9’u çocuk ve 1’i kadın olmak üzere sivil olduğu belirtildi.

Pakistan’ın Afganistan topraklarına düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıların bilançosunu duyurdu.

Pakistan'da jandarma karakoluna bombalı saldırıPakistan'da jandarma karakoluna bombalı saldırı

9'U ÇOCUK 10 ÖLÜ!

Zabihullah Mücahid’in aktardığı bilgiye göre, Pakistan’ın dün gece yarısı Afganistan’ın Khost eyaletine düzenlediği hava saldırısında 9’u çocuk ve 1’i kadın olmak üzere toplam 10 kişi yaşamını yitirdi.

Sözcü Zabihullah Mücahid, Pakistan’ın aynı zamanda Afganistan’ın Kunar ve Paktika eyaletlerine de hava saldırıları düzenlediğini kaydetti. Bu saldırıların ise 4 sivilin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybettiPakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Yaşanan bu saldırılar, iki ülke arasındaki sınır gerilimini ve bölgedeki tansiyonu artırdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

