Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor

Belçika sağlık enstitüsü Sciensano tarafından yürütülen 2023-2024 dönemine ait sağlık anketi, ülke nüfusunun neredeyse beşte birinin ruh sağlığı sorunlarından etkilendiğini gösterdi.

Ankete göre Belçikalıların beşte biri geleceğe karamsar bakıyor. Anket sonuçları, nüfusun yarısının uyku bozuklukları yaşadığını ve bunun günlük yaşamı etkilediğini de gösteriyor.

Ruhsal rahatsızlıkların en fazla 15-24 yaş aralığındaki gençleri etkilediği, bu yaş grubundaki her dört kişiden birinin anksiyete ya da depresyonla mücadele ettiği tespit edildi.

COVID-19 ÖNE ÇIKAN NEDENLER ARASINDA

Kadınlar ve eğitim düzeyi düşük kişilerin genellikle yalnızlık ve psikolojik zorluklar yaşama olasılığı daha yüksek olurken; bu durumun nedenleri arasında "ekonomik kriz, Covid-19 salgını ve uluslararası politik iklimin belirsizliği" gösterildi.

Sciensano, özellikle kadınlar, gençler ve sosyal açıdan dezavantajlı gruplar için psikolojik destek hizmetlerine erişimin artırılması gerektiğini vurguladı.