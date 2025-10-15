Otoyol cehenneme döndü: Alev alan minibüs 8 kişiye mezar oldu

Kaza, Pazartesi öğleden sonra Atlanta'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda, Jackson County'deki Interstate 85 otoyolunda meydana geldi. Georgia eyaleti emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre, bir tır, önünde seyreden bir Dodge marka minibüse çok yakın mesafeden takip ettiği sırada arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs bir anda alev topuna döndü.

Minibüsün içinde bulunan ve olay yerinde hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Jackson County Adli Tabibi Yardımcısı Dean Stringer, Salı günü yaptığı açıklamada, kaza yerinde sekizinci bir cesedin bulunduğunu doğruladı. Stringer, kazada yanarak hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"ZİNCİRLEME REAKSİYON" SONUCU 4 ARAÇ DAHA KAZAYA KARIŞTI

Yetkililer, tır ile minibüsün çarpışmasının ardından yaşanan durumu "zincirleme reaksiyon" olarak tanımladı. İlk ve ölümcül çarpışmanın hemen sonrasında 4 aracın daha kazaya karıştığı ve facianın boyutunun büyüdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma, Georgia Eyalet Polisi'nin Özel Kaza Yeniden Yapılandırma Ekibi tarafından sürdürülüyor. Hayatını kaybedenlerin isimleri ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

KAZADA HAYVAN BARINAĞI ARACI DA VARDI: KEDİLER KAYBOLDU

Kazaya karışan araçlardan birinin, Georgia merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Furkids Hayvan Kurtarma ve Barınakları'na ait bir minibüs olduğu ortaya çıktı. Kuruluştan yapılan açıklamada, trajedinin yola çıktıktan sadece 90 dakika sonra yaşandığı belirtildi. Açıklamada, Vermont'taki bir ortak barınağa götürülmek üzere 37 kedinin taşındığı sırada ölümcül kazanın meydana geldiği ifade edildi.

Kuruluş, "Bugün kalp kırıcı bir trajedi yaşadık. Yaşanan can kayıplarından etkilenen aileler için yıkılmış durumdayız, düşüncelerimiz ve en derin taziyelerimiz onlarla" denildi.

Furkids, kendi şoförleri de dahil olmak üzere kazada birçok kişinin yaralandığını belirtti. Yaşanan kaos sırasında bazı kafeslerin ezildiği ve kedilerin enkazın içine kaçtığı bildirildi. Pazartesi akşamı itibarıyla 32 kedinin bulunduğu, kayıp olan 5 kediyi bulmak için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Kurtarma ekibi, hayatta kalan kedilerin yaralanmalarını değerlendirmek ve gerekli tıbbi bakımı sağlamak için triyaj yaptıklarını belirtti. Açıklamada, "Etkilenenler, aileleri ve kayıp kedilerimizin güvenli bir şekilde bulunması için dualarınızı istiyoruz" ifadelerine yer verildi.