Okyanusun ortasında bir yol açılıyor: Saniyeler içinde araçla adaya geçiyorlar

Kanada’nın Newfoundland ve Labrador bölgesinden New Brunswick ile Nova Scotia arasına uzanan Fundy Körfezi, dünyanın en yüksek gelgit hareketlerine sahne olan doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgedeki Ministers Adası ise gelgitlerin ritmine göre şekillenen ulaşımıyla doğa tutkunlarının ilgi odağı haline geliyor.

OKYANUS TABANINDA ARAÇLA YOLCULUK MÜMKÜN HALE GELİYOR

Saint Andrews kasabası açıklarında yer alan Ministers Adası’na ulaşım yalnızca suların çekildiği saatlerde mümkün oluyor. Ziyaretçiler, okyanus tabanının ortaya çıkmasıyla birlikte adaya yürüyerek ya da araçla geçiş yapabiliyor. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bu yol tamamen kapanıyor.

FUNDY KÖRFEZİ’NDE SU SEVİYESİ 12 METRE BİRDEN DEĞİŞİYOR

Fundy Körfezi’nde gelgitler günde iki kez yaşanıyor ve su seviyesi yer yer 12 metreye kadar değişebiliyor. Yaklaşık 270 kilometrelik kıyı şeridini etkileyen bu hareketlilik, bölgede hem ekosistemi hem de ulaşımı doğrudan belirliyor.

Her gün yüz milyarlarca ton suyun giriş çıkış yaptığı bu doğal sistem, dünyanın en güçlü gelgit alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

ZİYARETÇİLER İÇİN ZAMANLA YARIŞ BAŞLIYOR

Ministers Adası’na gelen ziyaretçiler, adada kalış sürelerini tamamen gelgit saatlerine göre planlamak zorunda kalıyor. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte dönüş yolunun kapanması, bölgeyi ziyaret edenler için zamanla yarışılan bir deneyim oluşturuyor. Adadaki tarihi yapıların korunmuş hali ise ziyaretçilerin en çok dikkat çektiği detaylar arasında yer alıyor.