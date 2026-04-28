Namibya'nın güneybatısındaki Oranjemund kasabasının yakınlarında, Namib Çölü'nün okyanusla buluştuğu sahil şeridinde sıra dışı bir keşif yaşandı. Bir elmas madencilik projesi kapsamında yaklaşık 200 metrelik bir alanın suyu tahliye edilirken kumların altından beş asırlık bir gemi enkazı ortaya çıktı.

HİNDİSTAN'DAN DÖNEMEDİ

Bom Jesus, yani "İyi İsa", Portekiz'in Keşifler Çağı'nda Hindistan'dan Avrupa'ya baharat ve değerli malzeme taşımak üzere yola çıkan kraliyet gemisiydi. Okyanus ötesi ticaret için tasarlanmış, dönemin en gelişmiş gemi tipi olan carrack sınıfında inşa edilen gemide yaklaşık 200 kişilik mürettebat görev yapıyordu. Gemi Mart 1533'te Atlantik'teki şiddetli fırtınalara yakalanarak battı ve tam beş yüzyıl boyunca Namib Çölü'nün kumları altında gizli kaldı.

​​​​​​​

2 BİN ALTIN SİKKE VE NADİR FİLDİŞLERİ BULUNDU

Enkazdan çıkarılan bulgular arkeologları hayrete düşürdü. Geminin kargosunda 2 bin altın sikke, yüzlerce kilogram ağırlığında bakır külçe, gümüş paralar ve o dönem için son derece nadir olan fildişleri yer alıyordu. Arkeonews'un raporuna göre bulgular, Bom Jesus'un uzun mesafe ticareti için tasarlanmış yüksek kaliteli bir kalyon olduğunu doğruluyor.

Geminin ahşap yapısının ve kargosunun yüzyıllar boyunca bu denli iyi korunmuş olması arkeolojik bir mucize olarak değerlendiriliyor. Çöl ikliminin kurutucu etkisi, enkazı adeta doğal bir zaman kapsülüne dönüştürdü.

​​​​​​​

MÜRETTEBATTAN İZ YOK

Kazı alanında dikkat çeken bir ayrıntı, hiçbir insan kalıntısına rastlanmaması oldu. Bu durum, mürettebatın en azından bir bölümünün karaya çıkmayı başarmış olabileceği yorumlarını güçlendiriyor. Ancak 16. yüzyılda Namib Çölü gibi ıssız bir coğrafyada karaya çıkmış denizcilerin akıbeti belirsizliğini koruyor.

​​​​​​​

İSKELET SAHİLİ BİR GEMİ MEZARLIĞI

Keşfin yapıldığı bölge, sayısız gemi enkazına ev sahipliği yapması nedeniyle "İskelet Sahili" olarak biliniyor. Güçlü akıntılar ve yoğun sisler, yüzyıllar boyunca bu kıyıları denizciler için ölüm tuzağına çevirdi. Bom Jesus da bu sahilin bilinen en değerli kurbanlarından biri. Portekiz hükümeti, enkazdan çıkarılan hazineyi resmi olarak Namibya devletine devretti.