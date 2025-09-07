Norveçli barış gönüllüsü Gazze’ye destek için pedal çeviriyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepkiler sürerken Norveçli barış gönüllüsü Qim Olsen, Gazze’ye destek amacıyla çıktığı bisiklet yolculuğunda Almanya’nın Bonn kentine ulaştı.



Norveç’in Telemark kentinden 28 Mart’ta yola çıkan 44 yaşındaki anaokulu öğretmeni Olsen, yaklaşık 5,5 ay süren yolculuğun ardından Bonn’daki Gazze’ye destek mitingine katıldı.

Yol boyunca yaşadığı zorlukları ve kendisine yardım eden insanların desteğini anlatırken duygusal anlar yaşayan Olsen, “Ben sıradan bir Norveçliyim. Filistin halkına yapılan soykırıma karşı olduğumu göstermek için yollardayım. Tüm insanlık soykırımlara karşı durmalı” dedi.

Yolculuğu boyunca bisikletinin lastiklerinin patlaması gibi sorunlar yaşadığını belirten Olsen, misafirperver Türklerin evlerine daveti üzerine yolculuğun yorgunluğunu ilk kez bir yatakta uyuyarak attığını ifade etti.

“Bana verdikleri en önemli şey ilgi ve sevgiydi” diyen Olsen, Türkiye’ye ulaşmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Olsen’i misafir eden Kılınç ailesi de "Bizler mazlumun, zoda kalanların yanında yer alan ve zulüm yapanların karşısında olan insanlarız. Olsen’i de ağırlamaktan mutlu olduk" dedi.



Siyasetçilerin yanlış yönetimlerinin Filistin halkını zor durumda bıraktığını söyleyen Olsen, yolculuğunun adaletsizliğe karşı durmanın ve dayanışmanın önemini göstermek için bir fırsat olduğunu vurguladı. Filistin’in özgürlüğüne kavuşacağına inandığını belirten gönüllü, Gazze’ye 12 ayda ulaşmayı hedefliyor.