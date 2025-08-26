Norveç Varlık Fonu'ndan ABD'li şirkete şok: Gerekçesi İsrail'e destek

Norveç Varlık Fonu, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere karşı yürüttüğü insan hakkı ihlalleri sebebiyle başlattığı, İsrailli şirketlerden yatırımlarını çekme sürecini devam ettiriyor. Fon, bu kapsamda 5 İsrail şirketi ve ABD merkezli inşaat makineleri şirketi Caterpillar’daki yatırımlarından çıktığını duyurdu.

Türünde dünyanın en büyüğü olan Norveç Varlık Fonu, dünya çapında 8 bin 600 şirkette neredeyse 2 trilyon dolara ulaşan yatırımlara sahip.

'ÜRÜNLER İNSAN HAKKI İHLALLERİNDE KULLANILIYOR'

Caterpillar’ın 2,4 milyar dolara tekabül eden yüzde 1,2’sine sahip olan fonu yöneten Norveç Merkez Bankası, “Savaş ve çatışma durumundaki kişilere karşı ciddi ihlaller için kabul edilemez bir risk oluşturduğu” gerekçesiyle şirkete yatırım yapmayı bıraktıklarını açıkladı. Kararın bankanın etik konseyi tarafından yapılan öneriye göre alındığı belirtildi:

“Caterpillar tarafından üretilen buldozerler İsrail tarafından Filistinlilere ait mülklerin yaygın ve hukuksuz olarak yok edilmesinde kullanılıyor. Caterpillar ürünlerinin insani uluslararası hukukun kapsamlı ve sistematik bir ihlalinde kullanılıyor olduğuna dair şüphe yok. Üstelik şirket bu kullanımları engellemek için bir girişimde bulunmadı.”

FONUN ÇIKTIĞI İSRAİLLİ ŞİRKET SAYISI 16 OLDU

Varlık fonu ayrıca İsrail’in hukuksuz olarak işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimlerin inşasını fonlayan 5 İsrail şirketindeki yatırımlarını daha sonlandırdığını duyurdu.

Bunlar arasında First International Bank of Israel, FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel, Mizrahi Tefahot ve Bank Hapoalim yer alıyor.

Bu ayın başlarında Norveç Varlık Fonu, İsrailli jet motoru üreticisine yatırım yapmaları ve Gazze’deki duruma karşın bunları devam ettirmeleri sebebiyle 11 İsrail şirketindeki yatırımlarını sonlandırdığını duyurmuştu.

Norveç Varlık Fonu İsrail yatırımlarını azaltıyor