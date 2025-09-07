Nijerya'da kanlı gece: Evleri yakarak 63 kişiyi katlettiler

Nijerya'da kanlı gece: Evleri yakarak 63 kişiyi katlettiler
Yayınlanma:
Terör örgütü Boko Haram, Nijerya'nın kuzeydoğusunda, sakinlerinin henüz bir ay önce yerleştiği bir köye düzenlediği kanlı baskınla yeni bir katliama imza attı. Evlerin ateşe verildiği ve insanların üzerine rastgele ateş açıldığı vahşi saldırıda, aralarında sivilleri korumakla görevli 7 askerin de bulunduğu toplam 63 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç olay, Borno eyaletine bağlı Bama bölgesindeki Darul Jamal köyünde önceki gece yaşandı. Uzun bir aradan sonra, yerlerinden edilmiş sivillerin geri dönmesiyle sadece geçen ay yeniden hayatın başladığı köye gece saatlerinde sızan Boko Haram militanları, bir anda terör estirdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre militanlar, önce evleri ateşe verip ardından kaçmaya çalışan masum insanların üzerine ayrım gözetmeksizin ateş açtı. Saldırının hedefinde özellikle erkeklerin olduğu, kadınların ise büyük oranda zarar görmediği belirtildi. Bu vahşi saldırı sonucunda, köye yeni bir başlangıç yapmak için dönen siviller ve onları koruyan 7 asker yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından köyün harabeye döndüğü, çok sayıda ev ve aracın tamamen yandığı öğrenildi. Yetkililer, hala kayıp olan köylülerin bulunduğunu ve can kaybının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

