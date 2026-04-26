Netanyahu ateşkes tanımıyor! Lübnan'a şiddetli saldırı talimatı

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkese rağmen şiddetli saldırı talimatı vermesi üzerine Lübnan’ın güneyini hedef aldı.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Hedef alınan söz konusu beldeler, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İsrail ordusunun ayrıca Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu Hiyam ve Dibil beldelerinde de yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, akşam saatlerinde, ateşkese rağmen İsrail ordusuna Lübnan’a şiddetli saldırı düzenlenmesi talimatı verdi.

Öte yandan İsrail ordusunun gün içerisinde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde evleri yıkmaya devam ediyor

Kurtarma çağrısı sonuçsuz kaldı! Lübnanlı gazeteci İsrail saldırısında hayatını kaybettiKurtarma çağrısı sonuçsuz kaldı! Lübnanlı gazeteci İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İSRAİL AÇIKLAMASI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'da Hizbullah'ın askeri amaçla kullandığı ileri sürülen hedeflere yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, hedef alınan noktaların Hizbullah'ın İsrail'e saldırı düzenlediği yerler olduğu iddia edilerek, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. (AA)

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Kolombiya'da bombalı saldırı: 5'i çocuk 14 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika | Beyaz Saray yemeğinde silah sesleri! Trump apar topar salondan çıkarıldı
