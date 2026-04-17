Ne greyder gerekiyor ne tuz: Karın yolları kapatmasını böyle önlüyorlar

Yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği bölgeler için yeni bir sistem geliştirildi. Japonya’da tasarlanan kar bariyerleri, yolların kapanmasını önlemeye yönelik işleviyle öne çıkıyor.

Japonya’da faaliyet gösteren bir şirket, yoğun kar yağışının yol açtığı yol kapanmalarına karşı geliştirdiği yenilikçi çözümle dikkat çekiyor. Yaklaşık 60 yıllık tecrübeye sahip firma, farklı iklim ve arazi şartlarına uyum sağlayabilen 170’i aşkın kar bariyeri modeli geliştirerek, binlerce kilometrelik yolu koruma altına aldı.

JAPONYA'NIN 1.700 KİLOMETRELİK "KAR KALKANI"

Geliştirilen bu sistemler halihazırda Japonya genelinde yaklaşık 1.700 kilometrelik karayolunda aktif kullanılıyor. Kar bariyerleri, rüzgarla sürüklenen karın doğrudan yol yüzeyine ulaşmasını engelleyecek biçimde tasarlanıyor. Bu yapılar, hava akımını yönlendirerek karın yol dışında birikmesini sağlıyor ve böylece yolların kapanmasının önüne geçiliyor.

Farklı bölgelerde rüzgar, nem ve arazi yapısı değiştiği için her koşula özel ayrı modeller geliştiriliyor. Japonya, dünyanın en yoğun kar yağışına sahip yerleşim alanlarından biri olması nedeniyle bu alanda önemli bir deneyim birikimine sahip. Yıllar içinde kazanılan bu uzmanlık, geliştirilen sistemlerin yalnızca ülke içinde değil, uluslararası ölçekte de ilgi görmesini sağlıyor.

YENİ HEDEF: ORTA ASYA PAZARI

Şirket, geliştirdiği bu teknolojiyi artık Japonya’nın dışına taşımayı planlıyor. Özellikle sert kış şartlarının yaygın olduğu Orta Asya ülkeleri, yeni hedef pazarlar arasında öne çıkıyor. Bu bölgelerde yolların haftalarca kapanması ekonomik kayıplara ve ulaşım sorunlarına yol açarken, geliştirilen kar bariyerlerinin bu probleme kalıcı bir çözüm sunabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu sistemlerin en önemli avantajının kurulumun ardından herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymadan ve sürekli müdahale gerektirmeden çalışabilmesi olduğunu belirtiyor. Bu özellik, geleneksel kar temizleme yöntemlerine kıyasla hem daha düşük maliyetli hem de daha sürdürülebilir bir çözüm ortaya koyuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

