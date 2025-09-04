Nazilerin 80 yıl önce çaldığı tablo ele geçirildi

Uzun süredir kayıp olan İtalyan usta Giuseppe Ghislandi'nin “Bir Hanımefendinin Portresi (Contessa Colleoni)” adlı tablosu, İkinci Dünya Savaşı Naziler tarafından yağmalanmıştı. Tablo çarşamba günü, ölü Nazi finansçısı Friedrich Kadgien'in kızı Patricia Kadgien tarafından Arjantin yargı makamlarına teslim edildi. Patricia Kadgien, salı gününden beri eşiyle birlikte ev hapsinde tutuluyor.

Savcılar, çiftin çalınan eseri saklamaya çalıştığını iddia ediyor. Çift, perşembe günü gizleme ve adaleti engelleme suçlamasıyla duruşmaya çıkacak.

EMLAK İLANINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hollanda gazetesi AD, yıllarca süren bir soruşturmanın ardından tablonun izini sürdü. Soruşturma, geçen hafta gazetecilerinden biri Kadgien'in evini Mar del Plata sahil kentindeki bir çevrimiçi emlak ilanında bulduğunda önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

İlanda bulunan bir fotoğrafta, 1946'da son kez görülen ve Hollandalı Yahudi sanat tüccarı Jacques Goudstikker'e ait olan kayıp sanat eseri, çiftin oturma odasındaki kanepenin üzerinde asılı olarak görünüyordu. AD, bulgularını 25 Ağustos'ta yayımladı.

NAZİ YÖNETİCİSİNİN KIZININ EVİNDE ÇIKTI

Ertesi gün, federal savcı Carlos Martínez mülke baskın düzenlenmesini emretti, ancak tablo artık orada değildi. Polis, iki adet ruhsatsız ateşli silah ve iki cep telefonu ele geçirdi.

Pazartesi günü yapılan dört ek baskında, uzmanların 19. yüzyıldan kalma olabileceğini düşündüğü iki tablo ile birkaç çizim ve gravür daha bulundu. Yargı, bu eserlerin de İkinci Dünya Savaşı sırasında yağmalanıp yağmalanmadığını belirlemek için analiz ediyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda faşist Nazi yönetiminin çöküşünden sonra, birçok üst düzey Nazi yetkilisi Güney Amerika'ya kaçtı.

Friedrich Kadgien de onlardan biriydi. 1946'da Hollanda'dan kaçarak önce İsviçre'ye, ardından Brezilya'ya ve son olarak da Arjantin'e gitti ve burada iki kızı oldu. Tablonun da onunla birlikte geldiği ve 1978'de Buenos Aires'te öldükten sonra ailesinin elinde kaldığı sanılıyor.

MİRASÇILAR TABLOYU GERİ ALMAK İSTİYOR

Portre, 1940 yılında kendisini güvenli bir yere götüren geminin ambarında düşerek ölen Goudstikker'den Naziler tarafından çalınan 1.000'den fazla sanat eserinden biriydi.

AD'nin haberine göre, Goudstikker'in mirasçıları tabloyu geri almayı planlıyor.

