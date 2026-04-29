Moskova ve Tahran görüşmüştü: Rusya'dan kritik İsrail çıkışı

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) “Filistin Sorunu Dahil Ortadoğu’daki Durum” başlıklı oturumda konuştu. Nebenzia, bölgedeki krizin temel nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI

Nebenzia, Lübnan’da ateşkese rağmen İsrail saldırılarının durmadığını belirterek, 7 Mart’tan bu yana 2 bin 500’den fazla Lübnanlının öldürüldüğünü, yaklaşık 8 bin kişinin yaralandığını aktardı. Rus büyükelçi, “Onlar için Lübnan egemenliği kavramının hiçbir karşılığı yoktur. Gemileri Lübnan kıyılarında pervasızca devriye gezmekte, uçakları ve insansız hava araçları ise başkent semalarının kontrolünü ele geçirmiş bulunmaktadır” dedi ve İsrail birliklerinin Lübnan topraklarından çekilmesini öngören BMGK’nin 1701 sayılı kararına riayet edilmesini istedi.

SURİYE’YE YÖNELİK SALDIRILAR

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına da dikkat çeken Nebenzia, “Şam yönetimi, güvenlik meselelerine kapsamlı bir çözüm bulunması adına Batı Kudüs ile ciddi bir diyalog sürecine girmeye isteklidir. Buna rağmen İsrail, Suriye’nin güneyini işgal etmeye devam etmekte, ayrılıkçı güçleri körüklemekte ve Suriye askeri personelinin kabiliyetlerini zayıflatan hava saldırılarını sıklıkla sürdürmektedir. Şam yönetiminin sergilediği siyasi devlet adamlığı ve stratejik itidal, bir zayıflık emaresi olarak yanlış yorumlanmamalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Gerekçe İran savaşı: Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı

'FİLİSTİN SORUNU VE ABD’NİN ROLÜ'

Nebenzia, Filistin sorununun Ortadoğu’daki krizin merkezinde yer aldığını belirterek, “Kalıcı bir barış ve güvenliğe ulaşmanın tek yolu adil bir çözümdür” dedi. Tel Aviv yönetiminin BM kararlarını reddettiğini ve ortadan kaldırmaya çalıştığını ifade eden Nebenzia, “Silahlı çatışmayı uzatmaya can atıyorlar. Ortadoğu’da büyük bir savaşa yol açan bu tür tırmanış eylemlerinin ABD’nin koşulsuz desteğinden yararlanmasından derin üzüntü duyuyoruz” diye konuştu.

İran’dan Rusya’yla kritik görüşme açıklaması

GAZZE VE BATI ŞERİA

Nebenzia, Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiğini ve Uluslararası İstikrar Gücü’nün henüz bölgeye konuşlandırılmadığını belirtti. İşgal altındaki Batı Şeria’daki durumun “en az Gazze kadar vahim” olduğunu söyleyen Nebenzia, “Yerleşim birimlerinin giderek yayılmasına, düzenli baskınlara ve radikal yerleşimcilerin uyguladığı şiddet olaylarına şahit oluyoruz. Bu tutum, İsrail’in güvenliğini artırmak bir yana, Filistin toplumunu daha da radikalleştirmektedir” ifadelerini kullandı.

(AA)