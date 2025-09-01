Milletvekili ödenekleri iptal edildi: Yurtdışı seyahatleri de durduruldu

Endonezya’nın başkenti Cakarta başta olmak üzere birçok kentinde milletvekillerine verilen ödenekler sokak eylemlerinde neden oldu. Cakarta sokaklarını yangın yerine çeviren eylemlerin ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'dan açıklama geldi.

Endonezya halkı ile doğrudan diyaloğu yakında başlatacağını ifade eden Subianto, eylemlere neden olan ödeneklere ilişkin alınan yeni kararı duyurdu.

MİLLETVEKİLİ ÖDENEKLERİ İPTAL EDİLDİ... YURTDIŞI SEYAHATLERİ DE DURDURULDU

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, protestolara yol açan milletvekillerine verilen ödeneklerin kaldırılacağını bildirdi.

Başkent Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda ülkede binlerce kişinin protesto ettiği milletvekili ayrıcalıklarına ilişkin açıklamada milletvekillerinin ödeneklerinin durdurulduğunu ifade eden Subianto, yurt dışı seyahatlerinin de geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini belirtti.

Meclisin, kamu ile ‘doğrudan diyaloğu yakında başlatacağını’ kaydeden Subianto, bu diyaloğa topluluklar ve öğrenciler gibi grupların temsilcilerinin davet edilmesini isteyeceğini söyledi. Subianto, kamunun talep ettiği diğer tekliflerin de görüşüleceğini ve 8 partiden liderlerin bu konuda hemfikir olduğunu ifade etti.