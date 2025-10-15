Milletvekili adayı bombalı saldırıda öldürüldü

Irak'ta yaklaşan seçimler öncesi flaş bir suikast düzenlendi. Edinilen bilgire göre başkent Bağdat'ta Siyade (Egemenlik) Partisi lideri Hamis Hançer'in listesinden milletvekili adayı olan Sefa Meşhedani, bombalı saldırı sonucu öldürüldü.

ARABASINA BOMBA YERLEŞTİRİLMİŞ

Yerel basından alınan bilgilere göre, Siyade Koalisyonu seçim listesinden milletvekili adayı olan Meşhedani, kimliği belirsiz kişiler tarafından aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Irak güvenlik birimlerinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.