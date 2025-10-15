Milletvekili adayı bombalı saldırıda öldürüldü

Milletvekili adayı bombalı saldırıda öldürüldü
Yayınlanma:
Irak’ta milletvekili adayı Siyade Partisi milletvekili adayı olan Sefa Meşhedani, bombalı saldırıda öldürüldü. Meşhedani'nin arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak'ta yaklaşan seçimler öncesi flaş bir suikast düzenlendi. Edinilen bilgire göre başkent Bağdat'ta Siyade (Egemenlik) Partisi lideri Hamis Hançer'in listesinden milletvekili adayı olan Sefa Meşhedani, bombalı saldırı sonucu öldürüldü.

Son dakika | Refah Sınır Kapısı açılıyor!Son dakika | Refah Sınır Kapısı açılıyor!

irakta-milletvekili-adayi-suikast-sonucu-yasamini-yitirdi.jpg

ARABASINA BOMBA YERLEŞTİRİLMİŞ

Yerel basından alınan bilgilere göre, Siyade Koalisyonu seçim listesinden milletvekili adayı olan Meşhedani, kimliği belirsiz kişiler tarafından aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Irak güvenlik birimlerinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Dünya
Şara Esad'ı almak için Putin'in yanına gitti! Moskova'da bu kozunu kullanacak
Şara Esad'ı almak için Putin'in yanına gitti! Moskova'da bu kozunu kullanacak
Hamas'ın cenazelerini teslim ettiği 3 rehinenin kimliği açıklandı
Hamas'ın cenazelerini teslim ettiği 3 rehinenin kimliği açıklandı