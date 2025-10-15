Meloni ve Ürdün Kralı 'Akabe Süreci'ni yönetti

Meloni ve Ürdün Kralı 'Akabe Süreci'ni yönetti
Yayınlanma:
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, terörizm ve şiddet yanlısı aşırılıkla mücadeleyi esas alan "Akabe Süreci"nin Batı Afrika'ya odaklanan Roma'daki toplantısına eş başkanlık yaptı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Roma'da Başbakan Meloni ve Kral Abdullah'ın yönettiği bugünkü toplantıda, Batı Afrika özelinde terörizm ve şiddet yanlısı aşırılıkla mücadele stratejilerinin ele alındığı belirtildi.

Meloni'den 'Gazze' açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırızMeloni'den 'Gazze' açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

30'DAN FAZLA ULUSLARARASI HEYET KATILDI

Çad, Nijerya, Paraguay, Sierra Leone, Togo, Cezayir'in de aralarında olduğu 30'dan fazla uluslararası heyetin katıldığı kaydedilen açıklamada, "Terörizmin finansmanının ortadan kaldırılması amacıyla uluslararası organize suç, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığıyla bağlantılı ağların engellenmesine yönelik eylemler tartışıldı" ifadesi kullanıldı.

Başbakan Meloni'nin, İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi olarak geçen yıl başlattığı "Mattei Planı" çerçevesinde, istikrarsızlık ve terörizmin temel nedenlerini ele almak için insan sermayesine ve sürdürülebilir kalkınmaya yatırım yapma hedefini paylaştığı belirtilen açıklamada, Meloni'nin İtalya'nın sadece terörle mücadelede değil, mafya, insan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeki deneyimini de aktardığı kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Dünya
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna açıklaması
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna açıklaması
Rus bakandan flaş 'Rusya-Ukrayna savaşı' açıklaması
Rus bakandan flaş 'Rusya-Ukrayna savaşı' açıklaması