Meloni ve Ürdün Kralı 'Akabe Süreci'ni yönetti

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Roma'da Başbakan Meloni ve Kral Abdullah'ın yönettiği bugünkü toplantıda, Batı Afrika özelinde terörizm ve şiddet yanlısı aşırılıkla mücadele stratejilerinin ele alındığı belirtildi.

30'DAN FAZLA ULUSLARARASI HEYET KATILDI

Çad, Nijerya, Paraguay, Sierra Leone, Togo, Cezayir'in de aralarında olduğu 30'dan fazla uluslararası heyetin katıldığı kaydedilen açıklamada, "Terörizmin finansmanının ortadan kaldırılması amacıyla uluslararası organize suç, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığıyla bağlantılı ağların engellenmesine yönelik eylemler tartışıldı" ifadesi kullanıldı.

Başbakan Meloni'nin, İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi olarak geçen yıl başlattığı "Mattei Planı" çerçevesinde, istikrarsızlık ve terörizmin temel nedenlerini ele almak için insan sermayesine ve sürdürülebilir kalkınmaya yatırım yapma hedefini paylaştığı belirtilen açıklamada, Meloni'nin İtalya'nın sadece terörle mücadelede değil, mafya, insan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeki deneyimini de aktardığı kaydedildi.