Mars’ın içinde ne olduğu belli oldu

Mars’ın içinde ne olduğu belli oldu
Yayınlanma:
İngiltere’deki bilim insanları ABD uzay ajansı NASA’nın “InSight” aracı tarafından elde edilen verilere göre Mars gezegeninin iç yapısını tekrar inşa etti.

İngiltere’de Imperial College London’dan Dr. Constantinos Charalambous liderliğindeki ekip, sekiz büyük Mars depremi ve meteor çarpmasının verilerini inceledi.

GEZEGEN OLUŞUMUNUN İLK DÖNEMİNDEN

Sismik dalgaların yayılım biçiminden, mantoda 4 kilometreye kadar ulaşan dev kaya blokları bulunduğu tespit edildi. Bu parçaların, gezegenin oluşumunun ilk döneminde yaşanan kozmik çarpışmaların kalıntıları olduğu kaydedildi.

Güneş Sistemi’nin ilk 100 milyon yılında Mars ve Dünya gibi iç gezegenler gök taşlarının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Bilim insanlarına göre bu çarpışmalar, Mars’ın genç kabuğunu parçalayarak geniş magma okyanuslarının oluşmasına yol açtı.

DÜNYA’DA YOK OLDU MARS’TA DURUYOR

Soğuma ve kristalleşme sonrası farklı bileşimlere sahip kaya parçaları mantoya hapsoldu. Dünya’da bu tür yapılar, sürekli işleyen levha tektoniği nedeniyle çoktan yok oldu. Fakat Mars’ta tek parça halinde sabit bir kabuk bulunduğundan, bu izler bir ‘zaman kapsülü’ gibi günümüze kadar kalabildi.

Araştırmacılar, Dünya’nın Güneş Sistemi’nde kabuğu levha tektoniğiyle bölünmüş tek gezegen olduğunu belirtti.

Mars’taki bulguların hem Venüs hem de Merkür’ün iç yapısını anlamak adına önemli bir karşılaştırma fırsatı sağladığını aktaran uzmanlar, “Mars’ın içindeki korunmuş kadim heterojenlikler, bir gezegenin jeolojik tarihine ve evrimine benzersiz bir pencere açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mars'tan düşen en büyük gök taşı 5,3 milyon dolara satıldıMars'tan düşen en büyük gök taşı 5,3 milyon dolara satıldı

NASA Mars'ın dağlarından yeni görüntüler paylaştıNASA Mars'ın dağlarından yeni görüntüler paylaştı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Dünya
Cumhurbaşkanı ekonomik kriz eylemlerine ‘terör’ dedi
Cumhurbaşkanı ekonomik kriz eylemlerine ‘terör’ dedi
Erdoğan Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldi
Erdoğan Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldi
Hamas Muhammed Sinwar'ın ölümünü aylar sonra doğruladı
Hamas Muhammed Sinwar'ın ölümünü aylar sonra doğruladı