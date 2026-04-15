Maliyetler yarı yarıya düşecek: Artık evlere girmesi yasaklanıyor!

Fransa Hükümeti enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir karar alarak fosil yakıt kullanımına karşı radikal bir dönüşüm başlattı.

Başbakan Sébastien Lecornu tarafından açıklanan yeni strateji kapsamında yıl sonundan itibaren inşa edilecek binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerinin kullanımı tamamen yasaklanıyor. Bu karar sadece müstakil evleri değil apartmanlar gibi çok daireli konut projelerini de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK DÖNEMİ SONA ERİYOR

Başbakan Lecornu petrol ve gaza dayalı bir enerji modelinin sürdürülemez olduğunu belirterek dış dünyadaki çatışmaların ekonomik etkilerinden kurtulmanın tek yolunun yerli üretim olduğunu vurguladı.

Orta Doğu’daki savaşların dolaylı yoldan Fransa ekonomisini vurduğunu ifade eden Lecornu ülkenin nükleer kaynaklı elektrik üretim kapasitesini en büyük koz olarak görüyor. 2030 yılına kadar enerji tüketiminde petrol ve gazın payını yüzde 60 seviyesinden yüzde 40'a indirmeyi planlayan hükümet temiz enerjinin payını ise yüzde 60 bandına taşımayı hedefliyor.

MİLYARLARCA EUROLUK KAYNAK TEMİZ ENERJİYE AKACAK

Fransız hükümeti elektrifikasyon projelerine ayırdığı yıllık 5,5 milyar euroluk bütçeyi 2030 yılına kadar 10 milyar euroya çıkarma kararı aldı. Bu dev bütçe artışı yeni bir vergi yükü oluşturmak yerine mevcut enerji harcamalarının kısılarak kamu ve özel sektör desteklerinin yeniden organize edilmesiyle finanse edilecek.

Planın en dikkat çeken maddelerinden biri ise 2050 yılına kadar 2 milyon sosyal konutun tamamen doğalgaz ağından çıkarılması olacak. Ayrıca yerli üretim kapasitesi artırılarak her yıl Fransa’da üretilen 1 milyon ısı pompasının kurulumu gerçekleştirilecek.

Dünyada bir ilk: Dev gemi sulara iniyor, bin 856 yolcuyu pillerle taşıyacaklar!

ULAŞIMDA ELEKTRİKLİ ARAÇ SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR

Isınma maliyetlerini yarı yarıya düşürmeyi vadeden bu paket ulaşım sektöründe de ciddi teşvikler barındırıyor. Özellikle iş gereği yüksek kilometre yapan sağlık çalışanları, hemşireler ve esnaf gibi kesimler için Haziran ayından itibaren düşük maliyetli kiralama yöntemiyle 50 bin ek elektrikli araç kullanıma sunulacak.

Şirketlerin elektrikli kamyon ve van alımlarında araç başına 100 bin euroya kadar destek alabilmesinin önü açılırken kargo bisikletleri de teşvik kapsamına dahil edildi.